DC-Wunder als Deutschland-Stream bestätigt: Für den Snyder-Cut gibt's 2 Möglichkeiten - eine ist viel schneller

Der Snyder-Cut von Justice League kommt auch für deutsche Fans pünktlich. Jetzt steht fest, wo ihr das DC-Event direkt zum Start streamen könnt - und wo der Blockbuster später digital erscheint.

Nach dem jahrelangen Einsatz der Fans ist das DC-Wunder jetzt zum Greifen nah. Der Snyder-Cut von Justice League konnte doch noch verwirklicht werden und kommt schon nächste Woche zum Streamen.

Bis vor kurzem war noch nicht klar, ob der Film von Zack Snyder auch pünktlich zum Start in Deutschland kommt. Jetzt gibt es für DC-Fans aber die endgültige Bestätigung, wo der Snyder-Cut bei uns kommt.

Sky bringt den Snyder-Cut pünktlich als Stream

In einer offiziellen Pressemitteilung hat Sky jetzt angekündigt, dass die ultimative Justice League-Fassung zum weltweiten Start am 18. März 2021 bei Sky Cinema oder Sky Ticket* zum Streamen erscheint.

Schaut noch den neusten Trailer zum Snyder-Cut!

Zack Snyder's Justice League - Trailer 3 (English) HD

Damit folgt der Pay-TV-Anbieter dem Trend von Wonder Woman 1984. Das DC-Sequel, das letzten Dezember in US-Kinos und als Stream bei HBO Max erschienen ist, wurde in Deutschland Mitte Februar von Sky in Deutschland angeboten.

Wer den Snyder-Cut von Justice League ohne Abo schauen will, muss sich etwas länger gedulden.

Warner veröffentlicht den neuen Justice League später digital in 4K

Der digitale Start des Snyder-Cuts steht in Deutschland auch schon seit kurzer Zeit fest. Nach dem exklusiven Sky-Release wird Warner den DC-Blockbuster ab dem 20. Mai 2021 zum digitalen Kauf anbieten. Ab dem 27. Mai kann der neue Justice League dann auch geliehen werden. Zur Auswahl stehen hier jeweils HD- und 4K-Qualität.

Unklar ist zurzeit noch, ob und wie der Snyder-Cut auf Blu-ray oder als 4K-Disc veröffentlicht wird. Für das DC-Ereignis des Jahres wäre zum Beispiel eine edle Collector's Edition im Steelbook angemessen.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.