Die größte Schande von Justice League: Henry Cavills Superman ist mit Schnurrbart eine Offenbarung

Die größte Schande von Justice League wird der Snyder-Cut nicht vergessen machen. Wenigstens gibt es Bilder von Henry Cavills Superman mit Schnurrbart. Und sie sind eine Offenbarung.

Die Welt oder zumindest ein paar Fans von DC warten gespannt auf den Snyder-Cut von Justice League. Der soll alles wieder gut machen, was mit dem ersten misslungenen Versuch der DC-Truppe verbockt wurde. Doch die wirklich, wirklich allergrößte Schande der Justice League-Kinoversion wird auch Zack Snyders neue Version des DC-Team-Events nicht vergessen machen.

Gemeint ist natürlich Henry Cavills retuschierter Schnurrbart, der Superman in einen unheimlichen Oberlippen-Frankenstein verwandelte. Nun machen Bilder die Runde, die seinen Superman vor der Schnurrbart-Entfernung zeigen. Jubelschreie sind angebracht.

Henry Cavills Superman sieht mit Schnurrbart grandios aus

Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie Henry Cavills Superman vor der computergestützten Entfernung seines Schnurrbartes aussah, dürften euch die folgenden Bilder weiterhelfen.

Erfreut euch an Henry Cavills Superman mit Schnurrbart:

Eines davon wurde bereits 2019 verifiziert. Dabei handelt es sich um ein Foto, das die Arbeit an Justice League und nebenbei Superman Prä-Schnurrbart-Gate zeigt. Es wurde von Sound Mixer Chris Jenkins auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Echtheit der anderen beiden geleakten Bilder, die erst in den letzten Tagen im Internet auftauchten, wurde noch nicht bestätigt.

Fakt ist aber eines: Henry Cavills Superman sieht mit Schnurrbart viel besser aus als mit der untoten Oberlippe. Vielleicht hätte er ihn einfach behalten sollen...

Superman mit Schnurrbart: Das ist eine verpasste DC-Chance

Der für Henry Cavills Mission Impossible 6-Auftritt heran gezüchtete Schnurrbart wurde im Zuge von Joss Whedons Nachdrehs von Justice League digital entfernt. Er gibt dem Sohn von Krypton einen völlig ungewohnten Look.

Das aalglatte Kostüm des Mannes aus Stahl wird von der rauen Gesichtsbehaarung flankiert. Heraus kommt ein verwandelter Kal-El, der seine edlen interstellaren Wurzeln mit denen des einfachen Farmer-Sohns aus Kansas sichtbar verwebt.

Oder vielleicht steht Henry Cavill der Schnurrbart einfach in jeder Lebenssituation, egal ob er ein Superhelden-Kostüm trägt oder sich mit Krawatte in einen Toiletten-Fight mit Tom Cruise stürzt.

Statt dieser vielschichtigen Offenbarung erhielten wir eine grausame CGI-Verstümmelung, die in den betreffenden Szenen der Kinoversion von Justice League das Gesicht des The Witcher-Stars entstellte.

Dieses Bild hat sich eingebrannt in die Sehnervfasern von Millionen Zuschauer*innen weltweit:

© Warner Bros. Ein Bild, das uns nie wieder verlassen wird

Auch Zack Snyders Justice League-Version wird das ästhetische Trauma nicht ungeschehen machen können. Aber immerhin können wir uns nun die grandiose haarige Alternative vergegenwärtigen, um gegen die schrecklichen Erinnerungen anzugehen.



