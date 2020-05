Netflix-Highlight: Dead To Me bietet mörderische Twists und Rotwein ohne Ende

Auf Netflix gibt es bereits die 2. Staffel der Serie Dead To Me. Wer diese geniale Dramedy mit Christina Applegate und Linda Cardellini noch nicht geschaut hat, hat was verpasst.

Starke Frauenfiguren, pikante Geheimnisse, mörderische Twists und jede Menge Rotwein: Diese Mischung ergibt schon fast ein eigenes Serien-Genre, das durch den Hit Desperate Housewives geprägt wurde. Wenn ihr - so wie ich - nicht genug von diesen Serien bekommt, dann kann ich euch die Netflix-Serie Dead To Me nur ans Herz legen.

Nach Serien wie Big Little Lies und dem mörderischen Highlight Why Women Kill wird Dead To Me euren Durst nach soapiger Mörder-Dramedy garantiert stillen. Und noch besser: Die 2. Staffel ist auch schon gestartet. Noch nicht überzeugt? Dann verrate ich euch jetzt, was euch in Dead To Me erwartet und warum die Serie so gut ist.

Dead To Me auf Netflix: Freundschaft ist kompliziert

Im Zentrum von Dead To Me steht die frisch verwitwete Mutter und Maklerin Jen (Christina Applegate), die seit dem schreckliche Unfalltod ihres Mannes keinen Ausweg aus ihrer Trauer zu finden vermag. In ihr brodelt es. Einzig laute Metalmusik, derber Pessimismus oder das Zerschlagen von Windschutzscheiben dienen ihr als Ablassventil.

Glücklicherweise tritt die herzensgute und etwas entrückte Malerin Judy (Linda Cardellini) in ihr Leben, in der sie schnell eine Vertraute und Freundin findet, mit der sie Nächte lang telefonieren und literweise Rotwein trinken kann. Doch ein düsteres Geheimnis schwebt über der perfekten Freundschaft: Judy ist für den Tod von Jens Mann verantwortlich.

Dieses Geheimnis ist in Staffel 1 die antreibende Kraft. Denn Judy will ihre Freundin unterstützen, den Mörder ihres Mannes zu finden, aber gleichzeitig auch nicht ihre Beziehung zu ihr gefährden. Und so droht die immer positive Judy in fast jeder Szene zu zerbrechen, wenn hinter dem zusprechenden Lächeln ein zunehmend quälender Schmerz zu erkennen ist.

Dead To Me bei Netflix: Ein überraschendes Power-Duo

Dead To Me reibt sich an der unwiderstehlichen Chemie zwischen Christina Applegate und Linda Cardellini. Fast wie eine junge Version von Grace and Frankie bilden sie zwei gegensätzliche Pole, die sich auf unerklärliche Weise anziehen. Die beiden Darstellerinnen sind eindeutig das Highlight von Dead To Me und halten die kuriose Mischung aus herzzerreißender Tragik, die immer wieder durch Situationskomik aufgelockert wird, und teils sehr soapigen Twists zusammen.

© Netflix Dead To Me

Christina Applegate kennen viele Comedyfans noch als naives Blondchen aus Eine schrecklich nette Familie oder Samantha Who?. Aber hier darf sie endlich beweisen, dass sie auch dramatische Rollen spielen kann. Denn Jens Trauer und Wut werden von ihr so mitreißend und authentisch verkörpert, dass Christina Applegate sogar nach den Dreharbeiten in Therapie musste.

Die beiden verkörpern ihre Rollen mit Leib und Seele, dass wir nicht anders können als ständig um ihre Freundschaft zu bangen und mitzufiebern, obwohl wir wissen, dass Judy ein schweres Verbrechen begangen hat. Zumindest ich verspüre nach jeder Folge den Drang, die beiden herzlich umarmen zu wollen und ihnen zu versichern, dass alles gut werden wird. Ein Satz in Staffel 2 bringt es perfekt auf den Punkt: "Manchmal haben Menschen einen Freund eher nötig als die Wahrheit."

Dead To Me bei Netflix: Das Erfolgsrezept überzeugt auch in Staffel 2

Achtung, Spoiler zu Staffel 2: Obwohl in Staffel 1 das Geheimnis um den Tod von Jen Mann gelöst wurde, schafft es Dead To Me mit Staffel 2 sogar noch besser zu werden und sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Denn diesmal stecken Judy und Jen gemeinsam in der Klemme und müssen ihre wortwörtliche Leiche im Keller geheim halten.



Ein stärkerer Fokus auf das unzertrennliche Duo, noch mehr kathartisches Weinen und noch schockierendere Twists - gleich zu Beginn der 2. Staffel erwartet uns die Mutter aller Soap-Wendungen - lassen Dead To Me in Staffel 2 unwiderstehlich gut werden. Denn diese Serien-Freundschaft kann alles überstehen.

Dead To Me hat das Herz am rechten Fleck und stellt in all dem Mörder-Mystery-Wahnsinn die Menschlichkeit immer wieder ins Zentrum. Sie nimmt uns an die Hand und zeigt uns, dass uns die richtigen Menschen an unserer Seite stärker machen und uns Trauma und Trauer verarbeiten lassen.

In diesem Sinne: Gießt euch ein Glas Rotwein ein, haltet die Taschentücher bereit und beginnt gleich mit dem Dead To Me-Binge!

