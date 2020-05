Dead To Me Staffel 3 - Wann & wie geht's mit Jen & Judy auf Netflix weiter?

Linda Cardellini und Christina Applegate begeistern auch in Staffel 2 der Netflix-Serie Dead To Me. Wann und wie es nach dem Cliffhanger mit Staffel 3 weitergeht, erfahrt ihr hier.

Dead To Me Staffel 2 auf Netflix bringt die mörderischen Geheimnisse der zwei Freundinnen Jen (Christina Applegate) und Judy (Linda Cardellini) zurück und überzeugt erneut mit einer Mischung aus herzzerreißender Tragik und schwarzer Komödie. Nach 10 kurzweiligen Folgen werden wieder mit einem dramatischen Cliffhanger hinterlassen, der die Weichen für Staffel 3 stellt.

Dead To Me: Wird Netflix eine 3. Staffel bestellen?

Bisher hat Netflix noch keine weitere Staffel von Dead To Me in Auftrag gegeben. Hier wird Netflix wohl erst in den kommenden Wochen oder Monaten eine Entscheidung treffen und zuerst die Abrufzahlen der Serie beobachten.



Hier könnt ihr den Trailer zu Dead To Me Staffel 2 schauen:

Dead to Me - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Aufgrund der aktuellen Lage können in den USA noch keine Dreharbeiten zu Serien stattfinden. Sollte Netflix zeitnahe weitere Folgen bestellen, würde die Produktion davon aber noch nicht betroffen sein, denn sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 wurden zwischen September und Oktober gedreht. Einem Start von Staffel 3 im Mai 2021 steht somit vorerst noch nichts im Wege.

Wenn ihr solange nicht warten wollt, haben wir für euch noch einen idealen Serien-Tipp für die Dead To Me-Flaute. Ihr braucht mehr mörderische Geheimnisse à la Desperate Housewives? Dann kann das Dramedy-Highlight Why Women Kill vielleicht euere Durst stillen.

Dead To Me auf Netflix: In Staffel 3 droht das mörderische Geheimnis aufzufliegen

Geheimnisse bleibt nie für immer vergraben. Wortwörtlich, denn Steves im Wald vergrabene Leiche wurde im Staffel 2-Finale von einer Passantin und ihrem Hund aufgefunden. Dabei schien es fast so, als wären Judy und Jen endlich aus dem Schneider. Denn obwohl Jen den Mord an Steve gegenüber Detective Perez beichtete, empfand diese ihr gegenüber Mitleid und ließ sie einfach gehen.

© Netflix Dead To Me

Doch mit dem Fund von Steves Leiche wird in Staffel 3 erneut das Leben von Jen und Judy auf den Kopf gestellt. Zudem gibt es nun auch einen weiteren Mitwisser, denn Jens Sohn Charlie fand im Finale ihren Abschiedsbrief an Judy, in dem sie ihren Plan, sich der Polizei zu stellen, offenbarte.

Das Finale von Staffel 2 stellt zudem neue wichtige Weichen für eine Fortsetzung. Am Ende wurden Judy und Jen in einen schweren Autounfall verwickelt. Der Fahrer begeht Fahrerflucht.

Nur wir, die Zuschauer, erkennen die Identität des Fahrer: Steves Zwillingsbruder Ben (James Marsden), der betrunken am Steuer saß, nachdem er die Nachricht erhielt, dass sein Bruder tot aufgefunden wurde. Diese Tat wird seine Beziehung zu Jen sicherlich in Staffel 3 auf eine harte Probe stellen.

Was wollt ihr in der 3. Staffel von Dead To Me sehen? Haben Jen und Judy ein Happy End verdient?