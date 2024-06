Deadpool & Wolverine ist auf dem besten Weg, der erfolgreichste Film des Jahres zu werden, aber es gibt eine massive Hürde

Der Kinostart des nächsten Deadpool-Blockbusters ist nur noch einige Wochen entfernt. Jetzt gibt es erste Einschätzungen des Einspielergebnisses, die mehr als optimistisch ausfallen.

Wenn Deadpool & Wolverine Ende Juli in den Kinos startet, erhalten wir ziemlich sicher einen der erfolgreichsten Filme dieses Kinojahres. Vielleicht wird das Superhelden-Spektakel sogar der Box Office-Hit 2024. Erste Prognosen sagen dem Blockbuster mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman jedenfalls schon unerhörte Zahlen an den Kinokassen voraus.

Erste Box Office-Prognose zu Deadpool & Wolverine fällt unglaublich aus

Laut Deadline gehen erste Zahlenhochrechnungen davon aus, dass der neue Deadpool-Teil übers Startwochenende in den USA zwischen 200 und 239 Millionen Dollar einspielen könnte. Die Seite The Quorum, die solche Zahlen vorab einschätzt und als höchst zuverlässig in der Industrie gilt, geht dabei sogar von einer bescheidenen Einschätzung aus. Die Zahl könnte am Ende noch höher ausfallen.

Wie Deadline weiter erklärt, hat es in der Geschichte noch keinen Film mit einem R-Rating gegeben, der 200 Millionen Dollar zum Start einspielen konnte. Als bisheriger Rekordhalter wird der erste Deadpool-Film aufgeführt, der es damals zu Beginn auf 132,4 Millionen Dollar in den USA brachte.

Disney Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine könnte damit der erfolgreichste Film des Sommers und vielleicht sogar des Jahres werden, wenn da nicht eine aktuelle Konkurrenz im Weg stehen würde. Die Pixar-Fortsetzung Alles steht Kopf 2, die im Gegensatz zu dem Marvel-Film für alle Altersgruppen freigegeben ist, steht laut Box Office Mojo jetzt schon bei einem weltweiten Einspielergebnis von über 438 Millionen Dollar. Und das ist noch nicht das Ende der Erfolgsgeschichte des Animationsfilms.

Das höhere R-Rating, was in Deutschland wahrscheinlich zu einer FSK 16-Freigabe führen wird, könnte Deadpool & Wolverine auf dem Weg zum Kinokassen-Thron 2024 also noch gefährlich werden, weil eine jüngere Zuschauerschaft nichts zu den Einnahmen beitragen wird.

Schaut hier noch einen Trailer zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Am 24. Juli 2024 kommt das Superhelden-Spektakel in die deutschen Kinos. Zwei Tage später folgt der US-Start, nach dem sich entscheidet, wie erfolgreich der nächste Deadpool-Film wirklich wird.