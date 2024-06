Mega-Überraschung: Trotz Fußball-EM ist letzte Woche der größte Film des Jahres gestartet

Mit Alles steht Kopf 2 hat Pixars neues Emotionen-Abenteuer den größten Filmstart des Jahres hingelegt. Nur ein anderer Animationsfilm ist jemals erfolgreicher gestartet.

Seit letzter Woche läuft Alles steht Kopf 2 in den Kinos. Genau wie im Vorgänger Alles steht Kopf geht es darin um die personifizierte Gefühlswelt eines Mädchens namens Riley. Was Kinobesucher:innen wohl recht relatable finden, denn der Fußball-EM und allen anderen Filmen zum Trotz, legte Pixar damit den bisher erfolgreichsten Filmstart des Jahres hin.

Genauer gesagt geht es um das bisher erfolgreichste Eröffnungswochenende 2024 – eine wichtige Metrik beim Ermessen von Filmerfolgen- und -Flops. Im heimischen US-Markt wurden an den Kinokassen 155 Millionen US-Dollar eingenommen. International noch mal 140 Millionen, wie The Numbers meldet. Damit hat Alles steht Kopf 2 sein Budget von 200 Millionen längst wieder eingenommen.

Alles steht Kopf 2: Großer internationaler Erfolg für die emotionale Pixar-Fortsetzung

Alles steht Kopf 2 von Regisseur Kelsey Mann ist aber nicht nur der größte Kinostart international und in den USA. Wie Erik Davis von Rotten Tomatoes anmerkte, ist es gleichzeitig das zweitgrößte Eröffnungswochenende aller Zeiten für einen Animationsfilm. Nur die Superfamilie aus Die Unglaublichen 2 lieferte einen noch stärkeren Start ab.

Disney Die Emotionen aus Alles steht Kopf 2

Darüber hinaus ist es der zweiterfolgreichste Pixar-Start und muss sich fast gar nicht vor dem Mega-Erfolg von Barbie (162 Millionen) im letzten Jahr verstecken. Natürlich interessiert sich nicht die ganze Welt so sehr für die Fußball-EM wie Deutschland. Doch auch hierzulande war Alles steht Kopf 2 übers Startwochenende trotz Fußball-Konkurrenz ein voller Erfolg. Mit 827.500 Besuchern laut InsideKino ist der Animationsfilm auch in Deutschland der bislang erfolgreichste Start 2024.

Stellt man sich vor, dass der Film ohne die zumindest hier und da relevante Bolz-Konkurrenz international noch erfolgreicher hätte laufen können, ist das insgesamt nicht unsportlich.

Zwei Jahre nach Alles steht Kopf ist Riley 13 Jahre alt und kommt nicht nur in die Highschool, sondern vor allem in die Pubertät. Die Hormone spielen verrückt und ihre Emotionen Freude, Kummer, Wut, Ekel und Angst bekommen eine ganz neue Kommandozentrale, in der ganz neuartige Gefühle hinzukommen: Zweifel, Neid, Ennui, Nostalgie und Peinlichkeit.