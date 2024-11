"Deine Zuschauer können lesen?": Stefan Raab wird von Thomas Gottschalk in seiner eigenen Show vorgeführt

Gestern traf TV-Legende Thomas Gottschalk bei Du gewinnst hier nicht die Million auf Stefan Raab. Wie die Show lief und wie die Fans reagierten, lest ihr hier.

Am 6. November war Thomas Gottschalk zu Gast bei Stefan Raab in der Sendung Du gewinnst hier nicht die Million. Für Gottschalk war es der erste Auftritt in einer Raab-Show. Die Fans haben dieses Zusammentreffen der deutschen TV-Legenden gemischt aufgenommen.



Stefan Raab lobte Gottschalks Buch: "Ich habe es inhaliert"

Stefan Raab moderierte Du gewinnst hier nicht die Million wie sonst auch. Er schoss wie in den letzten Wochen gegen Harald Glööckler und machte sich über die USA nach den Wahlen lustig. Nach 40 Minuten kam dann endlich Thomas Gottschalk auf die Bühne und die beiden kamen ins Gespräch.



Raab kam schnell auf Gottschalks Buch "Ungefiltert" zu sprechen. "Ich hab es eingeatmet, ich hab es inhaliert" , lobte der Entertainer Gottschalks Buch. Dann erzählte Raab die ebenfalls in "Ungefiltert" enthaltene Anekdote von der Erfindung der Wok-WM bei Wetten, dass..? Schließlich kam Raab auf die Vorwürfe gegen das Buch zu sprechen, Gottschalk würde nur über jüngere Menschen herziehen. Doch Gottschalk wehrt sich:



Ich bin kein Mensch, der Streit anfängt[...]. Ich habe immer gesagt, man muss miteinander reden und das ist auch ein Versuch ins Gespräch zu kommen mit jungen Menschen.

Gottschalk schießt gegen Raab: "Das erste Mal in deinem Leben alles richtig gemacht"

Gottschalk ließ auch ein paar freche Kommentare gegen Raab und seine Zuschauer:innen ab. Als Raab sich den Instagram-Account von Thomas Gottschalk notierte, um ihn dem Publikum zu zeigen, konterte Gottschalk: "Meinst du, deine Zuschauer können lesen?" Da staunte selbst Raab.



Als Raab dem TV-Entertainer seinen auf Instagram notierten Namen zeigte, um sich zu vergewissern, dass er richtig geschrieben sei, spottete Gottschalk weiter:



Ja alles richtig gemacht. Das ist das erste Mal in deinen Leben, dass du alles richtig gemacht hast

Raab nahm die Sticheleien mit Humor und beide sprachen weiter über Shitstorms, Gottschalks Leben in den USA und neue Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Gottschalk moderierte dann den spielerischen Teil von Du gewinnst hier nicht die Million.



"Kann ich mir nicht geben": Fans nahmen die Ankündigung zwiegespalten auf

Die Ankündigung von Thomas Gottschalks Auftritt bei Raabs Show wurde positiv als auch negativ aufgenommen. Viele wollten Raabs Show nicht mehr sehen, nachdem Gottschalk als Gast angekündigt wurde, wie zum Beispiel dieser Instagram-Nutzer:



Schaue die Sendung eigentlich gerne, aber Thomas Gottschalk kann ich mir nicht mehr geben, besonders aktuell



Eine andere Instagram-Nutzerin ergänzt: “Schade, dass so jemanden noch eine Plattform geboten wird”. Ein User kommentierte humorvoll auf Gottschalks Aussagen:



Oh, endlich darf man wieder sagen was man nicht sagen darf, während man es sagt.



Es gab natürlich auch Fans, die sich auf das Zusammentreffen der beiden TV-Legenden gefreut haben, wie beispielsweise dieser User auf Instagram:



Historische Momente. Die letzten großen Männer der Unterhaltung. Danach kommen nur noch Kopien.



Einige Fans erfreuten sich auch über Gottschalks Schlagfertigkeit.



Wo kann man Stefan Raabs Show sehen?

Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr exklusiv auf RTL+. Ältere Folgen können auch beim Streaminganbieter geschaut werden.