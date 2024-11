"Wieder dieselben Leute": Neue Show von Stefan Raab und Elton wird von Fans wegen Promiauswahl kritisiert

Stefan Raab kehrt mit einer neuen Show zurück. Als Moderator stellt er sich jedoch zurück und überlässt es jemand anderen.

Stefan Raab versucht seit seinem Comeback bei RTL durchzustarten. Elton will es ihm nachmachen, denn er startet nun Ende November mit seiner neuen Spielshow Eltons 12 durch. Nun wurden die Kandidat:innen der ersten Folge angekündigt – doch die Auswahl missfällt vielen Fans.



Eltons 12: Promis treten in Spielshow gegeneinander an

Mit Eltons 12 startet Raabs neue Show auf RTL, die von Elton moderiert wird. Eltons 12 ist eine Spielshow, in der 12 Prominente gegeneinander antreten, um 100.000 Euro zu gewinnen. Die Prominenten treten in Duellen und Triellen gegeneinander an.



Die 12 Promis sind jedoch nicht willkürlich ausgewählt, sondern haben immer eine Gemeinsamkeit aus der Unterhaltungsbranche. So sollen in einer Episode 12 Kandidat:innen aus dem Dschungelcamp zusammenkommen, während in einer anderen Folge Teilnehmer:innen von Let's Dance gegeneinander antreten.

Die 12 Promis von Raabs neuer Show stehen schon fest

Für die erste Folge versammelt Elton 12 Gewinner:innen. Alle Teilnehmenden von Eltons 12 haben schon mal in irgendeinem Rahmen gewonnen und Elton will herausfinden, wer von den 12 der/die ultimative Sieger:in wird. Das sind die Teilnehmenden der ersten Sendung:



Tom Beck (The Masked Singer)

Fabian Hambüchen (Schlag den Star)

Jasna Fritzi Bauer (Hessischer Film- und Kinopreis)

Johannes Strate (ECHO- Gewinner)

Negah Amiri (Deutscher Comedypreis)

Twenty4tim (German Influencer Award)

Axel Stein (Schlag den Star)

Sarah Engels The Masked Singer)

Anna Maria Ferchichi (Schlag den Star)

Cathy Hummels (Deutscher Fernsehpreis)

Stella Stegmann (Playmate des Jahres)

Der/die aktuell noch nicht bekannte DSDS Sieger:i 2024

Elton: “Stefan Raab hat geniales Spielprinzip erfunden”

Elton ist besonders gespannt auf seine neue Show und lobt Stefan Raab für seine Idee. So Elton in einer Pressemitteilung:



Bei aller Bescheidenheit, Stefan Raab, der Erfinder der Show, hat mal wieder Raum und Zeit gekrümmt, die Regeln der Mathematik außer Kraft gesetzt und ein geniales Spielprinzip erfunden. Es gibt nie dagewesene Spiele, es gibt Duelle und Trielle und am Ende bleibt ein Gewinner übrig.

Für Elton ist es nicht die erste Show, die er für RTL moderiert. Im Jahr 2023 moderierte er eine abgekoppelte Version von Blamieren oder Kassieren von Schlag den Raab für RTL.



"Was für Stars?": Fans sind enttäuscht von der Auswahl der Promis

Reaktionen auf die neue Show fallen erstmal verhalten aus. "Ist das vom Konzept her nicht wie ‘Schlag den Besten’?", schreibt eine Instagram-Nutzerin. Eine andere Userin beschwert sich über die Auswahl der Promis: "Was für Stars???", während ein anderer User auf Instagram schreibt: "Seh darin keine Stars." Ein weiter Instagram-Nutzer beklagt die ihm bekannten Promi-Gesichter: "Och nö schon wieder dieselben Leute wie immer".

Viele Leute kommen auch aus der Community des Influencers Twenty4tim, der bei der Show antreten soll. "Hat Tim nicht schon genug Geld", witzelt eine Instagram-Userin. Ein anderer Fan schreibt: "Gucke nur wegen Timmie".

Wann läuft Eltons 12 und wo ist es zu sehen?

Die erste Ausgabe von Eltons 12 wird am 30. November um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Zunächst sind sechs Folgen geplant.