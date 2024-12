Snape-Favorit für Harry Potter-Serie tritt in aktuellem Netflix-Hit auf – aber ihr müsst gut aufpassen

Für die Rolle von Professor Snape in der kommenden Harry Potter-Serie steht besonders ein Name hoch im Kurs. Den Star könnt ihr aktuell in einem Netflix-Hit sehen. Als eiskalten Killer.

Die kommende Harry Potter Serie mischt die Karten der Hogwarts-Welt neu. Als Professor Snape wird gegenwärtig ein britischer Star gehandelt: Paapa Essiedu. Wer ihn in Aktion sehen will, sollte im Netflix-Hit Black Doves gut aufpassen: Dort hat er einen kurzen, aber extrem intensiven Auftritt als Profikiller. Die Szene endet mit einem Mord. Harry Potter-Favorit will in Netflix-Hit Black Doves Keira Knightley töten Black Doves dreht sich um die Spionin Helen Webb (Knightley), deren Partner durch einen Auftragsmörder getötet wird. Sie sinnt auf Rache und enthüllt bei der Suche nach dem Schuldigen eine finstere Verschwörung. In Folge 2 der Netflix-Serie überrascht Essiedus Killer Elmore Fitch seine Zielperson Webb eines Abends zuhause: Im Wohnzimmer lauert er ihr auf und entwaffnet sie. Er ist auf der Suche nach einem Gegenstand und einer Person und droht ihr damit, bei fehlender Kooperation ihre beiden kleinen Kinder zu töten. Webb gelingt es aber kurz darauf, das Blatt zu wenden: Mit einem Messer an seinem Hals konfrontiert sie ihn als den Mörder ihres Partners. Nachdem sie einige Fragen zu den Umständen der Tat gestellt hat, bringt sie ihn in ihr Gartenhaus und erschießt ihn. Wann kommt Black Doves Staffel 2? Auch wenn Snape und ein Auftragskiller denkbar weit voneinander entfernt sind, zeigt sich in dieser kurzen Szene doch Essiedus Potenzial als Schauspieler: Er spielt einen eiskalten Profi, der ohne Hass tötet und ohne Angst stirbt. Es ist seine Arbeit, tragisch vielleicht, aber unausweichlich. Als ihn Webb fragt, warum er töte, antwortet er: "Wieso singt der Singvogel?" Die Szene zeigt das tiefe Rollenverständnis des Stars. Harry Potter-Fans haben allen Grund, ihn als Snape sehen zu wollen.