Den sprechenden Deadpool-Kopf gibt es am Black Friday zum absoluten Tiefstpreis

Bei Amazon könnt ihr am Black Friday den berühmten Deadpool-Kopf so günstig wie nie kaufen. Das interaktive Marvel-Modell kann über 600 Sprüche wiedergeben.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist jetzt der interaktive Deadpool-Kopf auf dem deutschen Markt. Im Rahmen der Black Friday-Woche könnt ihr ihn so günstig wie nie kaufen. Für unter 100 Euro ist der sprücheklopfende Kopf von Ryan Reynolds' Marvel-Figur erhältlich.

Alles in allem kommt der Deadpool-Kopf daher wie eine ziemlich fiese, alltagsbegleitende K.I. im Stil von Alexa. Nur ist der "interaktive, elektronische Marvel Legends Deadpool Premiumkopf" wahrscheinlich sogar kompetenter als diese Haushaltshelfer. Zumindest im zwischenmenschlichen Bereich.

Black Friday-Rabatt: Erfahrt hier mehr über den elektronischen Deadpool-Kopf

© Hasbro Deadpool-Kopf mit Sprech-Funktion

Wer dem Deadpool-Kopf die Stimme liefert, ist nicht bekannt. Ryan Reynolds, der den Merc with a Mouth in den Kinofilmen spielt, ist es wahrscheinlich nicht. Der Sprecher trifft den ironischen Tonfall des Antihelden aber ganz gut.

Für kurze Zeit: Sprechender Deadpool-Kopf jetzt für unter 100 Euro

Der Deadpool-Kopf besitzt folgende Features:

Er kann Sprüche wiedergeben.

Freunde oder Familienangehörige beleidigen.

Er ist mit über 600 Sounds und Sätzen, ausdrucksstarker Mimik und Bewegungen ausgestattet.



Mit der dazugehörigen App steuert ihr die Funktionen.

Achtung: Der Deal ist nur für zwei Tage gültig und endet bereits Freitagnacht.



Video: So funktioniert der Deadpool-Kopf

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 19. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.

