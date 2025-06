Der Abschluss der besten Marvel-Trilogie läuft heute im TV – es gab sogar Pläne für eine Fortsetzung

Heute Abend könnt ihr das Finale der bis dato besten Marvel-Trilogie im Fernsehen schauen. Die Rede ist von Spider-Man 3 mit Tobey Maguire, der ursprünglich sogar mit Teil 4 fortgesetzt werden sollte.

An Marvel-Filmen hat es uns in den vergangenen Jahren wirklich nicht gemangelt. Trotz der Hülle und Fülle an neuen Superheldengeschichten sind dabei jedoch selten richtig gute Trilogien herausgekommen. Gerade im Marvel Cinematic Universe mit seinen über 30 Filmen fühlt sich alles mehr wie eine unendliche Fortsetzung an.

Der Reiz einer Trilogie scheint im Angesicht von Cinematic Unvierses verloren gegangen zu sein. Zum Glück gibt es da noch die Spider-Man-Filme von Sam Raimi, die nicht nur einzeln sehr gut funktionieren, sondern auch als Trilogie eine sehr schöne Einheit bilden. Heute Abend könnt ihr euch den Abschluss der Geschichte anschauen.

Spider-Man 3: Das großartige Finale von Sam Raimis meisterhafter Marvel-Trilogie

Obwohl Spider-Man 3 für viele Fans nicht mehr ganz so stark ist wie die beiden Vorgänger, handelt es sich nach wie vor um eine beeindruckende Comicverfilmung, die gekonnt die Blockbuster-Ansprüche mit den melodramatischen Elementen der Spidey-Saga vereint. Raimi hat das Herz der Geschichte nicht aus den Augen verloren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man 3 schauen:

Spider-Man 3 - Trailer (Deutsch)

Spider-Man 3 erzählt die Geschichte des goldenen Trios (Peter Parker, Mary Jane Watson und Harry Osborn) auf überaus emotionale Weise zu Ende. Sorgfältig werden die drei zentralen Hauptfiguren gekonnt weitergedacht. Wo viele Superheldenfilme nur teasen und auf der Stelle treten, kniet sich Raimi in die zerreißenden Gefühle hinein.

Ursprünglich war nach Spider-Man 3 ein weiterer Film mit Maguire und Co. geplant. Aufgrund von kreativen Differenzen und anderen Konflikten hinter den Kulissen kam diese Fortsetzung allerdings nie zustande. Mit einem Blick auf die jetzige Trilogie ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Denn die ist in sich sehr stimmig.

Episches Marvel-Finale: Wann läuft Spider-Man 3 im TV?

Spider-Man 3 läuft heute Abend am 11. Juni 2025 um 20:15 Uhr auf NITRO. Die Ausstrahlung geht bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung folgt wenige Stunden später um 01:00 Uhr in der Nacht. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.