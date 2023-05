Der beeindruckendste Sci-Fi-Film des Jahres? Star Wars-Genie übertrumpft im ersten Trailer zu The Creator sogar Dune 2

Gareth Edwards meldet sich dieses Jahr mit seinem ersten Film seit Rogue One: A Star Wars Story im Kino zurück. Der Trailer zu The Creator verspricht ein absolutes Sci-Fi-Highlight.

Lange Zeit sah es so aus, als wäre Dune: Part Two das größte Sci-Fi-Highlight des Jahres. Doch dann kündigte sich vor wenigen Wochen auf der CinemaCon ein weiterer Sci-Fi-Blockbuster an, den bisher kaum jemand auf dem Schirm hatte: The Creator. Es handelt sich um die jüngste Regiearbeit von Gareth Edwards.

Edwards feierte 2010 mit Monsters seinen großen Durchbruch, ehe er das Godzilla-Reboot und Rogue One: A Star Wars Story ins Kino brachte. In den vergangenen Jahren hat er seine gesamte Arbeitskraft in The Creator gesteckt – und das ist ersten Trailer zu jeder Sekunde anzumerken. Macht euch auf einen besonderen Sci-Fi-Film gefasst.

Erster Trailer zu The Creator: Der neue Sci-Fi-Blockbuster von Gareth Edwards sieht unfassbar gut aus

Die Handlung von The Creator spielt in einer Zukunft, in der es zum Krieg zwischen der Menschheit und einer künstlichen Intelligenz gekommen ist. Der Ex-Soldat Joshua (John David Washington) soll den Architekten der KI zu Fall bringen und stößt dabei auf ein Androiden-Kind, das den Verlauf der Geschichte für immer verändern kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Creator schauen:

Dass The Creator so unfassbar gut aussieht, hat einen Grund. Edwards hat Rogue One-Kameramann mitgebracht: Greig Fraser, der ebenfalls für die starken Bilder der Dune-Filme verantwortlich ist. Dazu gesellt sich Produktionsdesigner James Clyne, der in der Vergangenheit in zahlreiche Star Wars- und Sci-Fi-Projekte involviert war.

Sci-Fi-Highlight 2023: Wann startet The Creator im Kino?

The Creator startet am 28. September 2023 in den deutschen Kinos. Disney veröffentlicht den Film unter dem 20th Century Studios-Banner. Dune: Part Two folgt rund einen Monat später. Wir dürfen gespannt sein, welcher der beiden Filme sich am Ende die Sci-Fi-Krone des Kinojahres 2023 holt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.