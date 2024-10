Der beliebteste Film bei Amazon Prime: Knallharter Survival-Thriller, in dem Haie ein abgestürztes Flugzeug terrorisieren

Bei Amazon Prime Video hat sich eine richtig fiese Mischung aus Katastrophenfilm und Survival-Thriller an die Spitze der Streaming-Charts gesetzt. Auch ein Tier-Horror-Einschlag ist dabei.

Letzte Woche dominierte der herausragende Challengers die Top 10 der beliebtesten Filme bei Amazon Prime Video. Diese Woche gibt es einen neuen Gewinner zu verkünden – und der hat es in sich. No Way Up ist offiziell der gefragteste Filmtitel im Katalog des Streaming-Diensts. Euch erwarten eineinhalb Stunden Hochspannung.

Jetzt bei Amazon Prime Video: In No Way Up stürzt ein Flugzeug in den Ozean und wird von Haien umzingelt

No Way Up wartet mit einer äußert vielversprechenden Prämisse auf, die jeden Genre-Fan sofort in den Bann ziehen dürfte. Wir folgen den Menschen eines Fluges, der von Los Angeles nach San José del Cabo im Westen Mexikos geht. Doch dann wird die Maschine von einem Vogelzug getroffen und Panik ist angesagt.



Was folgt, ist eine schwindelerregende Notlandung, wobei von Landung keine Rede sein kann. Dem Kapitän des Flugzeugs gelingt es gerade so, den metallenen Koloss auf einem unter Wasser liegenden Felsen im Ozean zu positionieren. Jetzt müssen Besatzung und Passagier:innen nur einen Fluchtweg finden, ehe die Luft ausgeht.

Hier könnt ihr den Trailer zu No Way Up schauen:

No Way Up - Trailer (English) HD

Doch damit der Spannungselemente nicht genug: Zusätzlich zum Katastrophenfilm mixt No Way Up eine ordentliche Portion Tier-Horror bei und beschert uns eine hungrige Meute von Haien, die ihr nächstes Abendmahl wittern. Wenn das nicht nach einem nervenaufreibenden wie unterhaltsamen Filmabend klingt!

Der Survival-Thriller No Way Up klingt wie der perfekte Ersatz für Im Wasser der Seine bei Amazon Prime Video

Wem seit Im Wasser der Seine nach dem nächsten abgefahrenen Überlebenskampf im Haifischbecken dürstet, sollte unbedingt einen Blick in No Way Up werfen, der bislang nur wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. In Deutschland kam der Film im Mai 2024 direkt ins Heimkino. Jetzt erlebt er ein unerwartetes Streaming-Hoch.

Inszeniert wurde No Way Up von Claudio Fäh, der seit über zwei Dekaden im Direct-to-DVD-Bereich unterwegs ist und dort ein paar der namhafteren Titel hervorgebracht hat. Dazu gehört etwa das düstere Wikinger-Epos Northmen: A Viking Saga aus dem Jahr 2014 und zwei Filme der niemals endenden Sniper-Reihe (Teil 4 und 7).

Zum Weiterlesen: Die erste Idee zu Im Wasser der Seine 2 existiert bereits

Erwartet also keinen Blockbuster à la Poseidon. Auch von einem wuchtigen Hai-Horror-Film wie The Shallows sind wir hier ein ganzes Stück entfernt. Dennoch spielt sich No Way Up einige Ligen über dem Trash-Feuerwerk Sharknado ab. Stellt euch eher die Meg-Filme mit Jason Statham vor und erleichtert das Budget um eine Null am Ende.