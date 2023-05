Der beste Ben Affleck-Film seit Jahren kommt schon bald zu Amazon Prime – nur 5 Wochen nach dem Kinostart

Ben Afflecks neuer Film wurde hochgelobt. Kurz nach dem Kinostart soll Air - Der große Wurf bei Amazon Prime Video streamen.

Seine Karriere als Batman ist vorbei, aber Ben Affleck ging es als Filmemacher trotzdem lange nicht mehr so gut wie dieses Jahr. Sein neuer Film Air - Der große Wurf mit Matt Damon in der Hauptrolle wurde im April von der Kritik umjubelt und als "erster Oscar-Kandidat des Jahres" bezeichnet, während sich die Kolleg:innen im Lob nur so überboten.

Wer unterhaltsame wahre Geschichte nachholen will, könnte sie schon wenige Wochen nach dem deutschen Kinostart streamen. Denn noch diesen Mai soll Air - Der große Wurf in den Katalog von Prime Video aufgenommen werden.



Wann streamt Air - Der große Wurf bei Amazon Prime Video?

Air - Der große Wurf soll am 12. Mai 2023 im Angebot von Prime Video landen. Das meldet der Hollywood Reporter . Laut des Berichts wird Air in 240 Ländern weltweit bei Amazon starten, was auch eine deutsche Veröffentlichung nahelegt. Eine Bestätigung vonseiten des Streaming-Dienstes steht aber noch aus.

Das heißt, der Film würde nur fünf Wochen nach dem Kinostart im Streaming-Angebot veröffentlicht. Überraschend ist die Meldung allerdings nicht, da Amazon Studios schon an der Produktion beteiligt war.

Falls ihr Air lieber auf der großen Leinwand schauen wollt, findet ihr im Kinoprogramm Spielzeiten in eurer Nähe.

Darum geht's in dem Film mit Ben Affleck und Matt Damon

Die Sportschuhmarke Nike ist heute ein gigantischer Name, der jedem bekannt ist. In den 80er Jahren sah das jedoch ein wenig anders aus: Nike ist zu dieser Zeit eher die dritte Wahl hinter seinen Konkurrenten. Das soll Nike-Vertreter Sonny Vaccaro (Matt Damon) im Auftrag seines Bosses Phil Knight (Ben Affleck) ändern. Nur wie?

Warner Bros. Air - Der große Wurf

Die Idee, auf die er sich 1984 verlegt, scheint unerreichbar: Wenn er mit dem aufsteigenden Basketballstar Michael Jordan einen Exklusivvertrag aushandeln könnte, damit dieser praktisch zum Gesicht der Marke wird, könnte ein Coup gelingen.

Nur an Jordan heranzukommen, erweist sich als schwierig. Doch Vaccaro lässt nicht locker, auch wenn er dafür Leuten wie Trainer George Raveling (Marlon Wayans) und sogar Michaels Mutter Deloris Jordan (Viola Davis) belagern muss. Es ist die Geburtsstunde eins Paars ganz besonderer Schuhe: der Air Jordans.