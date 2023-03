"Der beste Schauspieler der Welt": Ben Affleck wird für seinen neuen Film so sehr gefeiert, dass er Batman getrost vergessen kann

Ben Affleck hat mit seiner Batman-Rolle schreckliche Erfahrungen gemacht. Die Begeisterung für seinen neuen Film Air sollte ihm aber über das DC-Debakel hinweghelfen.

Was Ben Affleck am Justice League-Set an schlechten Erfahrungen gesammelt hat, hätte für manch anderen Star zum Karriere-Ende gereicht. Der DC-Darsteller aber konnte sich nach dem großen Tief zu vielversprechenden neuen Projekten aufraffen. Und die Resonanz für sein Biopic Air - Der große Wurf beweist jetzt, wie gerechtfertigt sein Selbstvertrauen war.

Batman-Star Ben Affleck bekommt bei Air-Premiere leidenschaftliches Lob

Der Film über Basketball-Legende Michael Jordan (Damian Young) und seinen ikonischen Deal mit dem Schuhhersteller Nike löste bei der Premiere auf dem SXSW-Festival in den USA regelrechte Begeisterungsstürme aus. Variety berichtet von einem merklich ekstatischen Publikum, das sich während der Credits in minutenlangem Applaus erging.

Regisseur Affleck, der im Film Nike-Co-Gründer Phil Knight spielt, wurde von Cast-Mitglied Viola Davis (Suicide Squad) als "bester Schauspieler der Welt" bezeichnet. Afflecks enger Freund und Mitproduzent Matt Damon erklärte den Dreh zur "besten Erfahrung [seines] Lebens".

Wann kommt Ben Afflecks Air ins Kino?

Bei so viel Zuspruch für Leistungen vor und hinter der Kamera wird der Batman-Herzschmerz für Affleck hoffentlich nur noch eine ferne Erinnerung sein. Air soll am 6. April 2023 ins Kino kommen.

