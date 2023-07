"Der beste Film dieses Jahrhunderts": Meister-Regisseur feiert 100-Millionen-Blockbuster Oppenheimer, obwohl er nicht mal ein Nolan-Fan ist

Christopher Nolans Oppenheimer handelt von dem Mann, der die Atombombe erfand, und geht es nach einem Meisterregisseur, gab es in diesem Jahrhundert keinen besseren Film.

Diese Woche kommt Christopher Nolans Atombombenfilm Oppenheimer in die deutschen Kinos, der mit seinen 180 Minuten das Sitzfleisch seines Publikums ordentlich strapaziert. Ob sich das lohnt? Ausgehend von einer Filmlegende lautet die klare Antwort: Ja! Lest hier, was Taxi Driver-Autor, The Card Counter-Regisseur und Facebook-Poweruser Paul Schrader über Nolans neuen Film verraten hat.

Paul Schrader hat Oppenheimer gesehen und ist begeistert

Falls ihr nicht jeden Morgen aufsteht, um ein Schrader-Update zu lesen: Die Filmlegende teilt seit Jahren bei Facebook unverblümt Meinungen und Anekdoten aus dem Geschäft und eckt damit auch gerne an. Sein neuster Beitrag ist aber voll des Lobes für den Film von Christopher Nolan. Paul Schrader hat ihn gesehen und schreibt:

OPPENHEIMER. Der beste und wichtigste Film dieses Jahrhunderts. Wenn du einen Film im Kino sehen solltest, dann sollte es Oppenheimer sein. Ich bin kein Nolan-Fanatiker, aber dieser Film sprengt die Türen aus den Angeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer noch mehr Schrader-Posts lesen will, sollte diesem Twitter-User folgen, der ein Best of der Weisheiten des Filmemachers kuratiert, von Meinungen über ChatGPT, die Sight and Sound-Liste der besten Filme aller Zeiten bis hin zu Taylor Swift.

Darum geht's in Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ist ein theoretischer Physiker und genau wie seine Ehefrau, die Biologin Kitty (Emily Blunt), ein Wissenschaftler mit Leib und Seele. Im Zuge des Manhattan Project entwickelt er als Direktor des Los Alamos Laboratory eine nie dagewesen gefährliche Waffe: die Atombombe.

Mehr zum Film: Christopher Nolan hat in 100-Millionen-Blockbuster seine Tochter in die Luft gesprengt

Männer wie General Leslie Groves J. (Matt Damon) und Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) von der US-amerikanischen Atom-Energie-Kommission schauen ihm dabei über die Schulter. Doch riskiert Oppenheimer mit seiner Erfindung die Zerstörung der Erde oder liefert er sein Werk umgekehrt ab, um die Welt vor sich selbst zu retten?

Oppenheimer kommt am 20. Juli 2023 in die deutschen Kinos.