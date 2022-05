Der beste Netflix-Film 2021 wird um 63 Minuten erweitert und ihr könnt sie gratis streamen

Eines der größten Netflix-Highlights 2021 war ein Comedy-Special. Dazu gibt es nun 63 Minuten bisher ungenutzte Szenen. Völlig umsonst.

Bo Burnham: Inside ist der wohl beste Netflix-Film des letzten Jahres. Komiker Bo Burnhams schreiend komische, pointierte, teils verstörende Selbsterfahrung in der Corona-Isolation erhielt rauschende Kritiken (via Metacritic ). Fans können sich jetzt freuen. Der Schöpfer hat 63 Minuten an bisher unbenutzen Sketchen, Musikstücken und Patzern geschnitten und veröffentlicht. Er nennt sie The Inside Outtakes.

Bo Burnham veröffentlicht Special zum besten Netflix-Film 2021

Das Projekt kündigte der Comedian über seinen Twitter-Account an.

Vor einem jahr habe ich ein Special namens Inside veröffentlicht. Ich habe die letzten zwei Monate damit verbracht, Material zusammenzuschneiden, das ich für das Special gedreht, aber nicht verwendet habe. Es wird in einer stunde auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein. Ich hoffe, es gefällt euch.

Und tatsächlich finden sich die zusätzlichen Szenen jetzt auf YouTube . Mit 63 Minuten haben auch die zusätzlichen Szenen eine stattliche Länge. Wie Burnham unter dem Video ankündigt, soll bald auch ein neues, umfangreicheres Soundtrack-Album zum Film herauskommen.

