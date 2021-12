Gewaltiges Netflix-Angebot 2022: Alle 140 neuen Serien im nächsten Jahr

Netflix hat auch 2022 wieder mehr Serien im Angebot als ihr schauen könnt. Damit ihr den Überblick behaltet, findet ihr hier eine Übersicht aller neuen Netflix-Serien des Jahres.

Die Content-Maschine Netflix feuert wieder aus allen Rohren und überwältigt euch 2022 mehr Originalserien aus aller Welt, als ihr schauen könnt. Denn auch im kommenden Jahr 2022 hat kein Streamingdienst so viele Serien-Neuheiten in den Startlöchern wie Netflix. Neben Dutzenden von neuen Netflix-Staffeln gibt es weit über 100 neue Netflix-Serien zu entdecken.



Netflix setzt auch 2022 bei seinen Top-Titeln wieder auf bekannte Marken. So können wir uns unter anderem auf Spin-offs zu The Witcher und Vikings, ein Remake des spanischen Mega-Hits Haus des Geldes sowie Live-Action-Adaptionen zu Resident Evil oder One Piece freuen.

Für diese Übersicht haben wir uns alle Netflix-Produktionen angeschaut und durch die Massen an Produktionen gewühlt, um jene für euch herauszusuchen, die 2022 bei Netflix erscheinen. Realityformate und Dokuserien sind hier nicht berücksichtigt.



Neue Netflix-Serien im Februar 2022

Inventing Anna - Drama über Trickbetrügerin - Start: 11. Februar 2022

- Drama über Trickbetrügerin - Start: 11. Februar 2022 Vikings: Valhalla - Sequel-Serie zur Historienserie Vikings - Start: 25. Februar 2022

- Sequel-Serie zur Historienserie Vikings - Start: 25. Februar 2022 Love and Leashes - koreanische Serie - Start: Februar 2022

Neue Netflix-Serien im Januar 2022

Neue Netflix-Serien 2022 ohne Startdatum

Internationale Netflix-Serien 2022 ohne Startdatum

Anime und Animations-Serien bei Netflix 2022

Es kann es immer mal vorkommen, dass einige Serien länger auf sich warten lassen, Starts produktionsbedingt verschoben werden müssen oder Netflix uns auch mal mit bereits abgedrehten Serien überrascht. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie immer wieder.