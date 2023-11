Der beste Netflix-Thriller des Jahres bekommt Segen von Meisterregisseur: "Liebe, liebe, liebe das"

Der neue David Fincher-Film Der Killer hat direkt die Spitze der Netflix-Charts erklommen. Auch Meisterregisseur Guillermo del Toro ist ein großer Fan des Thrillers.

Mit Meisterwerken und Kult-Filmen wie Sieben und Fight Club wurde David Fincher zu einem der beliebtesten Regisseure. Bei Netflix hat sich der Filmemacher jetzt mit einem neuen Thriller über einen Auftragskiller zurückgemeldet, der als erstklassige John Wick-Konkurrenz durchgeht.

In der Film-Top-10 des Streaming-Dienstes hat Der Killer seit dem Release am 10. November schon die Spitze erklommen. Auch Pans Labyrinth- und Pacific Rim-Regisseur Guillermo del Toro hat sich als großer Fan des Thrillers geoutet.

Meisterregisseur preist Netflix-Kracher mit Tweet an

Nicht nur meine Moviepilot-Kollegin Jenny feiert Der Killer als besten Netflix-Thriller des Jahres. Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) hat Guillermo del Toro ein begeistertes Statement zum neuen David Fincher-Film gepostet:

Der Killer ist ein wunderschöner Bronson-Film, als wurde er von [Jean-Paul] Sartre geschrieben und von Melville mit der Lebhaftigkeit eines Siegel verfilmt. Ich liebe, liebe, liebe das, wenn Fincher mit einem geradlinigen Genre-Beat mitschwingt. Flink und uhrwerkspräzise und spaßig. Der kurzweiligste Film, den ich seit langem gesehen habe. Es ist toll, wenn man einen ernstzunehmenden Film und gleichzeitig ein Unterhaltungswerk sehen kann.

Darum geht es in der Handlung von Finchers neuem Netflix-Thriller

In der Story von Der Killer spielt Michael Fassbender einen perfektionistischen Auftragsmörder, der seine Missionen mit stoischer Präzision erledigt. In Paris unterläuft ihm bei einem Auftrag dann doch ein Fehler, der ihn zum Gejagten macht. Als sein Privatleben in Gefahr gerät, setzt er zum Angriff gegen seine Vorgesetzten an.

Der Killer streamt jetzt im Netflix-Abo.

