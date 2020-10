Der beste Saw? Alle Filme der Folter-Horror-Reihe im Ranking

Bevor Jigsaws Folterspiele 2021 mit Saw: Spiral fortgesetzt werden, haben wir einmal alle 8 Saw-Filme einem Ranking unterzogen. Welcher Saw-Film schockt am meisten? Und welchen könnt ihr überspringen?

Die Halloween-Zeit steht vor der Tür und damit auch die beste Zeit, um sich mal wieder einem Saw-Rewatch zu widmen. Die erfolgreiche Folter-Saga um Jigsaws Fallenspiele, die mit dem Leitspruch "If it's halloween, it must be Saw." von 2004 bis 2010 Sequels im Akkord hervorbrachte, sollte in diesem Jahr mit Saw: Spiral neu aufgelegt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der 9. Saw-Film mit Samuel L Jackson und Chris Rock auf Mai 2021 verschoben werden. Es bleibt also noch genug Zeit, um die bisherigen 8 Filme des Horror-Franchise erneut zu sehen. Aber lohnen sich wirklich alle? Unser Video-Redakteur Yves hat für euch in einem Ranking die besten Saw-Filme ausfindig gemacht.

Der beste Saw-Film? Hier gibt es unser Video-Ranking zur Foltersaga

Das sind alle Saw-Filme in chronologischer Reihenfolge:

Im Jahr 2004 überraschte der bis dahin unbekannte Regisseur Jame Wan mit seinem Low-Budget-Schocker Saw. Als Geheimtipp entwickelte sich Saw schnell zum Erfolg und ein neues Horrorfranchise war geboren. Bis 2010 wurde jedes Jahr pünktlich zur Halloween-Zeit (zumindest in den USA) ein neuer Saw-Film herausgebracht.

Die Reihe legte eine kreative Ruhepause ein und kehrte 2017 mit dem Soft-Reboot Jigsaw zurück, dass von Fans gespalten aufgenommen wurde. Aber Saw will sich nicht so einfach begraben lassen.

Und so fasste Comedian Chris Rock den Plan, dem Franchise einen frischen Anstrich zu verpassen. Wie genau seine Neuausrichtung aussehen wird, erfahren wir erst wenn Saw: Spiral im Mai 2021 in den Kinos startet.

