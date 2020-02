Saw: Spiral - Alles Wichtige zur Fortsetzung von Jigsaws Horror-Spielen in Saw 9

Die blutigen Fallenspiele des Jigsaw-Killers kehren in Saw: Spiral zurück. Wir haben euch alle wichtigen Infos zum 9. Saw-Film zusammengetragen.

In diesem Jahr kehrt das beliebte Saw-Franchise zurück in die Kinos. Mit Stars wie Samuel L. Jackson und der Rückkehr von Franchise-Veteran Darren Lynn Bousman soll das 9. Kapitel der Reihe den Fehltritt des Vorgängers vergessen lassen und eine komplett neue Geschichte nach einer Idee von Chris Rock um die brutalen Fallenspiele im Saw-Universum erzählen.

Damit ihr bestens für das neue Horror-Rätsel gewappnet seid, haben wir für euch die wichtigsten Infos und News zur neuen Saw-Fortsetzung Spiral von Regisseur Darren Lynn Bousman und den Autoren Pete Goldfinger und Josh Stolberg zusammengetragen. Diesen Artikel werden wir regelmäßig erweitern und aktualisieren. Auf Spoiler zu den bisherigen Filmen müsst ihr euch einstellen.

Wie lautet der Titel des 9. Saw-Films?

Saw 9 oder doch Jigsaw 2? Der genaue Titel des 9. Films im Saw-Franchise stand lange Zeit nicht fest. Mit der Veröffentlichung des ersten Trailer wurde bekannt, dass der neue Saw-Film Spiral: From the Book of Saw betitelt wurde. In Deutschland lautet der Titel Saw: Spiral.



Die Dreharbeiten zum 9. Saw-Film verliefen vom 8. Juli 2019 bis zum 28. August 2019 in Toronto, Kanada. Pünktlich zum Drehstart veröffentlichte Regisseur Darren Lynn Bousman auch den Arbeitstitel von Saw 9: The Organ Donor.

Der erste Teaser Trailer zu Saw: Spiral

Saw 9 wird eine Fortsetzung und kein Reboot

Sequel, Spin-off oder doch Reboot? Bisher war nicht klar, welche Geschichte der 9. Film der Saw-Reihe erzählen würde. Auf Twitter stellte Autor Josh Stolberg bereits klar , dass Saw 9 kein Reboot sein würde. Ebenso soll der neue Filme die Handlung um den in Jigsaw neu eingeführten Killer Logan nicht fortsetzen.

Stattdessen wird Saw 9 als Spin-off beschrieben, das eine neue Geschichte innerhalb des Saw-Kanons erzählen wird. Das schließt natürlich nicht aus, dass uns der Film mit einer direkten Verbindung zu den vorangegangenen Filmen überraschen wird.

Handlung: Worum geht es in Saw: Spiral?

Über die Handlung von Saw: Spiral ist bisher nicht allzu viel bekannt. Wie schon in Saw 2 oder Jigsaw wird erneut ein Polizeiermittler im Zentrum der Handlung stehen, der eine grausame und abscheuliche Mordserie untersucht, die an New Yorker Polizisten begangen werden. Natürlich handelt es sich bei den Morden um brutale Fallenspiele, wie einst schon Jigsaws Opfer sie durchstehen mussten.

Was sich auf den ersten Blick wie ein typischer Saw-Film anhört, soll aber einer abgedrehten und revolutionären Idee entspringen, die sich vor der Vergangenheit des Franchises verbeugt und völlig neue Wege einschlagen soll. Zudem erwartet uns in Spiral die bisher größte und brutalste Falle des Saw-Universums, die ekelhafte Spritzengrube aus Saw II in den Schatten stellen soll.

Poster und Bilder zu Saw: Spiral

Mit dem Release des ersten Teasers zu Spiral wurde auch das erste Poster veröffentlicht, welches sehr deutlich zeigt, dass sich Spiral vom Rest des Franchises abheben will:

Hier könnt ihr die ersten Bilder zu Saw:Spiral sehen:

Neue Opfer für Jigsaw: Die Besetzung von Saw: Spiral

Die größte Frage, die Fans sich natürlich stellen ist: Kehrt John Kramer in Saw 9 zurück? Auch wenn über einen Überraschungsauftritt von Horror-Legende Tobin Bell noch nichts bekannt ist, kann der neue Saw-Film mit einem beachtlichen Cast aufwarten:

Chris Rock spielt die Hauptrolle des Detectives Zeke Banks, der eine brutale Mordserie untersucht.



spielt die Hauptrolle des Detectives Zeke Banks, der eine brutale Mordserie untersucht. Samuel L. Jackson ist Marcus, der Vater von Chris Rocks Figur und ein angesehender Detective.



ist Marcus, der Vater von Chris Rocks Figur und ein angesehender Detective. Max Minghella spielt William Schenk, den Partner von Zeke.



spielt William Schenk, den Partner von Zeke. Marisol Nichols ist Capt. Angie Garza, die Chefin von Zeke und William.



Der Youtuber und Magier Chris Ramsay spielt eine noch unbekannte Nebenrolle. Daneben tritt Nazneen Contractor als Gerichtsmedizinerin auf.



Nachdem Sam Jackson bereits in M. Night Shymalans Superhelden-Trilogie als Mastermind Mr. Glass in Erscheinung trat, könnten wir bereits spekulieren, dass er in Saw: Spiral das Erbe von John Kramer als neuer Manipulator übernehmen könnte.

Wann startet der 9. Saw-Film Spiral im Kino?

In den USA wird Saw 9 am 15. Mai 2020 in die Kinos kommen. Hierzulande müssen sich Horrorfans etwas länger gedulden. Saw: Spiral startet am 11. Juni 2020 in den deutschen Kinos.

Freut ihr euch auf den 9. Saw-Film Spiral?