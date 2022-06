Der beste Sci-Fi-Film der letzten 20 Jahre: Jetzt in 2 schicken Mediabooks kaufen

Den besten Science-Fiction-Film der letzten 20 Jahre könnt ihr jetzt in einem neuen limitierten Mediabook kaufen, das es in zwei schicken Versionen gibt.

Children of Men landete in unserer Liste der 50 besten Sci-Fi-Filme seit 2000 auf Platz 1. Damit schlug die düstere Zukunftsvision populäre Blockbuster wie Interstellar und Minority Report im Rennen um die Spitzenplatzierung.

Jetzt erscheint Children of Men in zwei neuen Limited Mediabooks mit schicker Aufmachung.



Der beste Sci-Fi-Film der letzten 20 Jahre: In diesen 2 Mediabooks könnt ihr Children of Men kaufen

Universal veröffentlicht Children of Men in zwei limitierten Mediabooks, die jeweils eine Blu-ray und DVD beinhalten sowie ein Booklet. Die beiden Cover können sich sehen lassen:

Ihr bekommt die Mediabooks derzeit für je 31,99 Euro. Die Extras entsprechen der Blu-ray-Veröffentlichung des Science-Fiction-Films.

Warum lohnt sich der Science-Fiction-Film Children of Men?

Children of Men ist eine äußerst düstere Zukunftsvision, die sich manches Mal wie ein Schlag in die Magengrube anfühlt. Wir entdecken mit Theo (Clive Owen) eine Welt vor dem Kollaps. Sie wurde durch den Menschen heruntergewirtschaftet. Als wollte die Natur dem endlich ein Ende setzen, herrscht Unfruchtbarkeit. Seit Jahrzehnten wurde kein Kind mehr geboren. Dann erhält Theo einen außergewöhnlichen Auftrag: Er soll die schwangere Migrantin Kee (Claire-Hope Ahitey) in Sicherheit bringen.

Wir blicken über Theos Schulter, kurz bevor eine Bombe explodiert. Wir rasen an seiner Seite in einem Auto durch das englische Hinterland, während tödliche Kugeln vorbei zischen. Wir sind immer hautnah dabei in Children of Men und können dank des ausgefeilten Szenenbilds die staubige Luft förmlich schmecken.

Der beeindruckende Cast um Owen, Ahitey, Julianne Moore, Michael Caine und Chiwetel Ejiofor stellt indes sicher, dass Children of Men mehr ist als eine technische Fingerübung. Wer die aufregende Inszenierung von Gravity und Roma mochte oder einfach einen modernen Klassiker nachholen will, sollte sich Children of Men unbedingt anschauen.

