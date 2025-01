Der beste Sci-Fi-Thriller unserer Zeit soll weitergehen: Es ist eine der teuersten Serien überhaupt

In wenigen Tagen kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien der vergangenen Jahre zurück. Und die beste Nachricht ist: Die Arbeit an der nächsten Staffel hat bereits angefangen.

Dank Netflix und Co. vertrauen wir heutzutage kaum noch darauf, dass eine Serie länger als ein paar Staffeln geht. Viel zu schnell wird im Streaming-Zeitalter die Axt geschwungen, wenn eine Geschichte nicht auf Anhieb funktioniert hat. Das Problem: Kaum eine Serie erhält dadurch die Zeit, zu wachsen und sein Publikum zu finden.

Fans von Severance dürfen dagegen (vorsichtig) aufatmen. Nicht nur erwartet uns diese Woche der Start der 2. Staffel. Wie es aussieht, steht auch einer 3. Staffel nichts mehr im Weg. Das geht zumindest aus einem Interview mit Produzent und Regisseur Ben Stiller heraus. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Severance Staffel 3 bei Apple TV+: Ben Stiller arbeitet an Fortsetzung des genialen Sci-Fi-Thrillers

Gegenüber Collider erklärt Stiller hinsichtlich der Zukunft von Severance:

Man hat eine Verantwortung gegenüber dem Publikum, dass man [mit so einer Serie] irgendwohin geht. Das war für uns immer ein Teil davon, wirklich zu verstehen, wohin [die Geschichte] geht, und Apple hat das wirklich unterstützt [...].

Bei Severance wird die Geschichte über alles andere priorisiert:

Es sollte so lange weitergehen, wie die Geschichte weitergeht, und das ist etwas, von dem wir eine Vorstellung haben und auf das wir hinarbeiten, während wir unsere Arbeit an Staffel 3 beginnen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Severance Staffel 2 schauen:

Severance - S02 Trailer (Deutsch) HD

Da haben wir es schwarz auf weiß: Stiller und Co. haben die 3. Staffel von Severance schon in Angriff genommen. Natürlich kann sich Apple TV+ immer noch dazu entscheiden, der Serie den Stecker zu ziehen. Nicht zuletzt reden wir hier von einer der teuersten Serien überhaupt. Die 1. Staffel kostete 20 Millionen US-Dollar pro Episode.

Bei neun Episoden ergibt das eine Summe von 180 Millionen US-Dollar. Mit diesem Budget könnte auch ein großer Sci-Fi-Blockbuster für die große Leinwand umgesetzt werden. Vorerst scheint Apple TV+ jedoch an der Serie festzuhalten. Das ergibt durchaus Sinn: Severance ist eines der populärsten Originale des Streaming-Diensts.

Unser Seriencheck: So gut ist Severance Staffel 2 geworden

Wann startet Severance Staffel 2 bei Apple TV+?

Drei Jahre mussten wir auf den Start der 2. Staffel von Severance warten. Jetzt ist es endlich so weit. Am 17. Januar 2025 erscheint das erste Kapitel der neuen Runde bei Apple TV+. Danach geht es im Wochentakt weiter. Insgesamt erwarten uns zehn Episoden. Wir hoffen, dass die Wartezeit auf die 3. Staffel nicht wieder so lange ausfällt.