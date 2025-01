In 10 Tagen kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit zurück: So gut ist die Fortsetzung nach dem Mega-Cliffhanger

Wer Science-Fiction und Mysterien liebt, sollte Severance nicht verpassen. Schon nächste Woche kehrt die Sci-Fi-Serie mit einer erstklassigen 2. Staffel zurück.

Noch nie wurde das Thema Work-Life-Balance so maximal schräg, seltsam und unheimlich durch die Science-Fiction-Linse betrachtet wie in der Thriller-Serie Severance. Am 17. Januar 2025 kehrt der surreale Office-Wahnsinn nach einer Pause von knapp drei (!) Jahren mit Staffel 2 zurück. In diesem Artikel verraten wir euch, warum kein Sci-Fi-Fan die Serie von Apple TV+ verpassen sollte und haben für alle, die die erste Staffel bereits liebgewonnen haben, einen kurzen Ersteindruck zu Staffel 2.

Sci-Fi-Thriller mit einzigartigem Konzept: Severance entfesselt Büro-Horror mit 1000 Rätseln

Darum geht's in Severance: Eine revolutionäre Technologie kann den Arbeitsmarkt für immer verändern. Mithilfe eines Chips lässt sich das Bewusstsein in zwei Hälften, zwei komplett unterschiedliche Persönlichkeiten, trennen. Diese Prozedur ließ auch Witwer Mark (Adam Scott) durchführen, der fortan nicht mehr selbst arbeiten muss. Das übernimmt seine sogenannte Innie-Persona Mark S., die jeden Tag acht Stunden lang aktiviert wird, um für das Unternehmen Lumon Industries in der Abteilung Macrodata Refinement an Computerbildschirmen Zahlen zu "verfeinern".

Das Konzept von Severance wirkt auf den ersten Blick utopisch. Die harte Arbeit einer abgespaltenen Persönlichkeit aufzudrücken und als Outie nur noch Freizeit genießen? Das ist zumindest das Werbeversprechen Lumons. Doch für die Innies wird der Büroalltag zu einer höllischen Existenz, aus der es kein Entkommen gibt. Da hilft auch keine für die Angestellten ausgerichtete Happy Dance Experience, um sie davon abzuhalten, unbequeme Fragen zu stellen.

Die 9-teilige Auftaktstaffel von Severance war eine der größten Serien-Überraschungen 2022 und ergatterte direkt eine Platzierung im Moviepilot-Ranking der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends. Serienschöpfer Dan Erickson erschafft aus dem Sci-Fi-Konzept ein unvergleichliches Panoptikum der Seltsamkeiten, mit liebenswert schrulligen Figuren, labyrinthischen Kulissen, unendlichen Geheimnissen und einer klaustrophobischen wie schwelenden Atmosphäre, die in einem der spannendsten Staffelfinale (und Cliffhanger) überhaupt mündet.

Severance ist eine Serie zum Miträtseln und Mitdenken und schafft es wie kaum eine andere Sci-Fi-Serie aus ihrem Konzept stetig neue (dystopische) Gedankenspiralen über Psyche, Menschlichkeit und Manipulation anzuregen. Und seit fast drei Jahren quält Fans die Frage: Kann eine 2. Staffel das hohe Level an Qualität beibehalten? Jetzt gibt es die Antwort.

Severance Staffel 2: So gut ist die Sci-Fi-Fortsetzung

Die gute Nachricht zuerst: Die 2. Staffel knüpft direkt an den monumentalen Cliffhanger an und zeigt uns die Konsequenzen des nun in der Firmenhistorie als MDR-Aufstand kanonisierten Überstunden-Ausflugs in die Außenwelt für Innie Mark S. und seine Kolleg:innen. Allzu viel Konkretes zur Handlung soll an dieser Stelle besser nicht verraten werden, denn jedes einnehmende Rätsel der Serie soll am besten selbst erlebt und ergründet werden. Ob sich Staffel 2 lohnt, kann ich euch aber trotzdem verraten.

Schaut hier den Trailer zu Severance Staffel 2:

Severance - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die 2. Staffel führt uns direkt mit einem cleveren Trick zurück in die Welt von Severance und überträgt das Konzept der gespaltenen Bewusstseine auf die Dramaturgie selbst. So widmet sich der Staffelauftakt komplett der Perspektive der Innies, während sich Folge 2 vollkommen den Erlebnissen der Outie-Persönlichkeiten der Figuren widmet.

Auch wenn die Serien-Fortsetzung ihren Status quo schnell wiederherstellt und das enigmatische Unternehmen alles dafür tut, um die Innies wieder zufriedengestellt an ihre Arbeitsplätze zu setzen, ist Staffel 2 glücklicherweise keine simple Wiederholung. Antworten auf die bestehenden Mysterien gibt es (vorerst) nicht und mit jedem neuen grotesken Einblick in das Unternehmen Lumon wird das Rätselspiel ein Stück komplexer.

Die 2. Staffel beeindruckt erneut mit atemberaubenden (unter anderem wieder von Ben Stiller inszenierten) Bildkompositionen, dem starken Schauspiel des zurückkehrenden Ensembles – auch wenn Patricia Arquettes unheimliche Floormanagerin Mrs. Cobel/Selvig diesmal viel zu kurz kommt – sowie allerlei neuer Büro-Absurditäten. Eines der größten neuen WTF-Highlights: Game of Thrones-Star Gwendoline Christie als Ziegenhirtin.

Thematisch ist Severance Staffel 2 eine spannende Weiterführung, welche die Leben(swelten) der Innies und Outies zunehmend miteinander vermischt und so jeden Charakter mit eigenen Dilemmas und Rätseln konfrontiert. Das bringt nicht nur neue interessante philosophische Fragen, sondern auch manch unerwarteten Twist mit sich. Kurzum: Auch die 2. Staffel bietet wieder erstklassige Sci-Fi-Unterhaltung.

Die 10 Folgen der 2. Staffel von Severance werden ab dem 17. Januar 2025 wöchentlich immer freitags bei Apple TV+ veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck zu Staffel 2 sind die ersten 6 Episoden.