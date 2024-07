"Der bisher gruseligste Film des Jahres": In 4 Wochen startet ein riesiger Horror-Hype und Kritiken sind begeistert

In wenigen Wochen startet der Horror-Hype Longlegs bei uns in den Kinos. Die internationalen Kritiken versprechen einen Genre-Kracher, in dem vor allem ein überragender Nicolas Cage auftrumpfen soll.





Sehen wir bald die verstörendste Nicolas Cage-Performance aller Zeiten? Erste Kritiken zum kommenden Horror-Thriller Longlegs halten sich mit starkem Lob für den exzentrischen Star jedenfalls nicht zurück. Auch der Rest des Films von Regisseur Oz Perkins soll eine ziemlich heftige, intensive Genre-Erfahrung sein.

Horror-Hype: Longlegs-Kritiken feiern außergewöhnliche Nicolas Cage-Leistung

Die Handlung des Films dreht sich um die junge FBI-Agentin Lee Harker (It Follows-Star Maika Monroe), die auf der Jagd nach dem titelgebenden Serienmörder (Nicolas Cage) ist. Der soll nicht nur mehrere Familien auf dem Gewissen haben, sondern auch in okkulte Praktiken verstrickt sein.

Da Longlegs gerade in den USA angelaufen ist, sind diverse Kritiken zu dem Film erschienen. Bei dem Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt das Werk gerade auf einen starken Schnitt von 92 Prozent. In seiner 5/5-Sterne-Kritik für The Telegraph lobt Tim Robey vor allem die Schauspielleistung von Cage:

Darin verborgen liegt vielleicht die gruseligste Darbietung in Nicolas Cages Karriere – und auch eine der lustigsten. Aber man erkennt ihn aufgrund der winzigen Ausschnitte, die wir in der ersten Hälfte erhalten, kaum wieder.

Was karikaturistisch sein sollte, ist tatsächlich verstörend, seine clowneske Art kontrastiert mit der Schrecklichkeit der Ritualmorde und der strengen Kühle von Andrés Arochis Kameraarbeit. Perkins würdigt die Beziehung zwischen Starling und ihrem Widersacher Hannibal Lecter, obwohl Longlegs kein ruhiges Mastermind ist – Cages Auftritt hat mehr mit Tom Noonan in Manhunter gemeinsam als mit Brian Cox oder Anthony Hopkins.

Hier könnt ihr noch einen Longlegs-Trailer schauen:

Longlegs - Trailer (English) HD

Longlegs soll mit viel Grusel und Atmosphäre begeistern

Für Little White Lies hebt Hannah Strong in ihrer sehr positiven Kritik auch die Performance des Darstellers hervor:

Neben Cage wird Longlegs in einigen Reviews aber auch für sich genommen als sehr dichtes, intensives Horror-Highlight gefeiert. Jen Yamato kürt ihn in ihrer Washington Post -Kritik zum bisher gruseligsten Film des Jahres:

Referenzen an Sieben, Zodiac und insbesondere Das Schweigen der Lämmer positionieren Lee als Clarice Starling dieses Werks, in dem sich der halluzinogene Schnitt von Greg Ng und Graham Fortin, die teuflisch geduldige Kameraführung des Kameramanns Andres Arochi, und das erschütternde Sounddesign von Eugenio Battaglia zu einer starken Bedrohung über Jump-Scares, Albtraumbilder und unheilvolle Negativräume des Bildes verbinden.



Aber etwas Heimtückischeres fängt an, in Perkins‘ Stück amerikanischem Gothic-Horror einzudringen, als Lees Beute zum Jäger wird und ihr Verstand an einer lang vergrabenen Kindheitserinnerung an einen gruseligen Fremden mit einer Singsangstimme zerrt, an die sie sich nur in Bruchstücken erinnert. Und wenn man Longlegs erst einmal vollständig in Augenschein genommen habt, dann wünschen wir euch auch viel Glück, ihn aus eurem Kopf zu bekommen.

Auch William Bibbiani beschreibt sein unangenehmes Seherlebnis mit Longlegs für The Wrap sehr vielversprechend:

Die meiste Zeit von Longlegs bohren sich Perkins‘ makabre Bilder und das rätselhafte Geschichtenerzählen durch dich hindurch, bis du nicht mehr in der Lage bist, dich aus deinem Sitz zu bewegen. Im Laufe von vier Spielfilmen hat er irgendwie den gesamten menschlichen Anstand aus seiner Atmosphäre herausgefiltert, bis nur noch Angst und Unterdrückung übrig sind. Verdammt, dieser Film ist beunruhigend.

Katie Walsh schreibt in ihrer Kritik für Spokesman noch darüber, dass sich Longlegs gar nicht so leicht verstehen lässt, was aber auch nicht so wichtig ist:

Auf der Makroebene bietet Longlegs keine einfachen Antworten. Beim Anschauen kommt es einem wie ein Rätsel vor, der Film selbst ist ein Code, den es zu knacken gilt, und wenn er zu Ende ist, ist das ganze Rätsel noch nicht gelöst. Das ist in Ordnung. Bei einem Film, der eine so köstliche Achterbahnfahrt der schlechten Stimmung bietet, geht es nicht darum, alles zu verstehen. Steigt einfach ein und lasst euch von Perkins den Weg weisen – die Reise ist es mehr als wert.

DCM Maika Monroe in Longlegs

Wann startet Longlegs bei uns im Kino?

Bis zum 8. August 2024 müsst ihr euch noch gedulden. Dann könnt ihr den Horror-Film mit einer wohl unvergesslichen Nic Cage-Performance auch hierzulande im Kino schauen.