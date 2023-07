Der brutalste Film mit Gerard Butler kommt in neuer Fassung ins Heimkino: 10 Minuten länger, FSK 18 und ungekürzt

Es ist der beste Film mit Gerard Butler und dazu noch ein äußerst brutales Action-Brett. Gesetz der Rache hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde erarbeitet und erscheint jetzt endlich 14 Jahre nach Kinostart als neue 4K-Version.

Es ist einer der kuriosen Fälle, in denen ein Film Publikum und Kritik völlig spaltet. Gesetz der Rache gilt als Klassiker im Rache-Thriller-Genre, obwohl die Kritiken anfangs alles andere als wohlwollend waren. Der Selbstjustiz-Thriller wurde nach seiner Zeit im Kino immer beliebter, vor allem bei dem Heimkino-Publikum. Jetzt erscheint Gesetz der Rache als 4K-Version mit Director's Cut neu im Heimkino.



Gesetz der Rache 4K Director's Cut bei Amazon Deal Zum Deal

Neben der 4K-Blu-ray bekommt ihr den Film auch auf normaler Blu-ray * mit den gleichen Extras. Der Director's Cut ist ganze 10 Min länger, ihr könnt euch also auf zahlreiche neue Szenen freuen. Dazu gibt es Making-ofs, Interviews und einen Audiokommentar. Und wichtig für Fans harter Action-Thriller: Der Film ist FSK 18 und ungekürzt.



Lohnt sich Gesetz der Rache?

Allein die Amazon-Bewertungen zeigen, wie beliebt der Action-Thriller mit Gerard Butler beim Publikum ist. 4,8 von 5 Sterne knapp 1000 Rezensionen sprechen eine deutliche Sprache. Das gleiche Bild zeigt sich bei dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes: 75 Prozent positive Bewertungen des Publikums stehen nur 26 Prozent positiven Kritiken gegenüber. Bei Moviepilot steht Gesetz der Rache wiederum bei starken 7,7 von 10 Punkten. Warum also diese unterschiedlichen Auffassungen?

Darum kam Gesetz der Rache bei der Kritik nicht gut an:

Darum lohnt sich Gesetz der Rache:

Das ist die Story von Gesetz der Rache

Vor allem die schlecht geschriebene B-Movie-Geschichte voller Logikfehler und die schwachen Schauspiel-Performances kamen nicht gut bei der Presse an. Doch auch die Message des Films kann als fragwürdig angesehen werden, was aber ein grundsätzliches Problem von Rache-Thrillern ist.Auch wenn die schauspielerischen Leistungen bei Filmkritiker*innen nicht sonderlich gut ankamen, so tragen die beiden grundverschiedenen Kontrahenten Clyde Shelton ( Gerard Butler ) und Nick Rice ( Jamie Foxx ) doch den Film. Butler bereitet es als fast schon übersinnlich begabter Racheengel eine Freude, an den Beteiligten Justizbeamt*innen Vergeltung zu verüben. Gleichzeitig ist Jamie Foxx dafür zuständig, die abgedrehte Story irgendwie zu bändigen, dass der rote Faden nicht in die Unkenntlichkeit verschwindet.Diese Dynamik zwischen den zwei so unterschiedlichen Charakteren, gepaart mit geradliniger Hirnausschalt-Action inklusive krasser Kills und auf der anderen Seite Züge der spannenden Saw-Reihe sorgen für durchaus spaßige Unterhaltung für Fans.

Clyde Shelton kann nicht fassen, dass der Mörder seiner Frau und Tochter nicht zu einer Haftstrafe verurteilt und stattdessen auf freien Fuß gesetzt wird. Den Glauben an die US-Justiz verloren, nimmt er die Sache selbst in die Hand und sucht den Mörder auf, foltert und tötet ihn. Daraufhin lässt er sich, ohne Widerstand zu leisten verhaften. Der Staatsanwalt Nick Rice, verantwortlich für den Deal mit dem Mörder von Sheltons Familie, sieht anfangs keine Gefahr in dem Festgenommenen. Doch das ändert sich schnell, denn Shelton fängt aus dem Gefängnis heraus an, die Beteiligten nach und nach mit perfiden Anschlägen aus dem Weg zu räumen...

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.