Der erfolgreichste Hollywood-Blockbuster des Jahres kommt zu Disney+ – er spielte über eine Milliarde ein

Der erfolgreichste Hollywood-Film des bisherigen Jahres knackte im Kino die Milliardenmarke. Jetzt steht fest, wann er im Streaming-Abo von Disney+ landet.

Manche Begeisterung kann auch ein Vierteljahrhundert an Zeit nicht trüben. Das gilt jedenfalls für die Realfilm-Neuauflage Lilo & Stitch, die 23 Jahre nach dem beliebten Zeichentrick-Klassiker das Kino erobert hat: Wie Box Office Mojo zeigt, handelt es sich aus den erfolgreichsten Hollywood-Film des Jahres. Und jetzt ist klar, wann ihr ihn im Disney+-Abo streamen könnt.

Wann erscheint der Sci-Fi-Blockbuster Lilo & Stitch auf Disney+?

Wie Disney bekannt gegeben hat, wird Lilo & Stitch am 3. September 2025 im Streaming-Abo von Disney+ erscheinen. Seit dem Kinostart am 22. Mai sind dann etwas mehr als drei Monate vergangen.

Damit wird der gigantische Sci-Fi-Hit in allen Formen für die Fans zu Hause verfügbar gemacht: Seit dem 22. Juli gibt es ihn bereits als digitale Kaufversion bei Amazon und Co., am 5. September soll er als DVD und Blu-ray erscheinen.

Darum geht's in Lilo & Stitch

Der Milliarden-Hit dreht sich, genau wie das Zeichentrick-Vorbild Lilo und Stitch, um das kleine hawaiianische Mädchen Lilo (Maia Kealoha), dem das Aufkreuzen des chaotischen Außerirdischen Stitch (Originalstimme: Chris Sanders) gerade recht kommt: Das hundsähnliche Zottelvieh soll ihr helfen, ihre Familie zu reparieren. Doch Stitchs Ursprünge halten bald mehr Schwierigkeiten bereit, als Lilo lieb sein kann.



