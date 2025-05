Der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten geht als Serie weiter, aber einige Stephen King-Fans sind enttäuscht: "Verpasste Chance"

Stephen Kings Horror-Story Es bekommt mit Welcome to Derry ein Serien-Prequel. Einige eingefleischte Fans äußern nach dem ersten Trailer Bedenken.

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass Fans sich mal nicht beschweren, wann immer ein beliebtes Werk neu aufgelegt wird oder ein zusätzliches Kapitel hinzugedichtet bekommt. So nun auch beim Es-Prequel It: Welcome to Derry, zu dem diese Woche folgender Serien-Trailer veröffentlicht wurde:

IT: Welcome to Derry - S01 Teaser Trailer (deutsche UT) HD

In Welcome to Derry wird die Wirkungsstätte des Horror-Clowns Penynwise (Bill Skarsgård) beleuchtet, der bereits 1962 in der Kleinstadt im Bundesstaat Maine sein Unwesen trieb. Genau 27 Jahre, ehe der kleine Georgie in die Kanalisation gezogen wird und der Losers Club sich auf die Suche nach Antworten begibt.

Einige Stephen King-Fans hätten lieber eine ausführliche ES-Serienverfilmung gesehen

Obwohl es schon zwei Es-Adaptionen gibt – einmal als zweiteilige Miniserie (Stephen Kings Es) und einmal als zweiteilige Filmreihe (mit Es und Es Kapitel 2) - melden sich im Stephen King-Subreddit einige Purist:innen zu Wort, die lieber eine ausführliche, buchgetreue Serienadaption des Stoffes gesehen hätten.

Ein User schreibt etwa: "Es lässt einen einfach wünschen, sie hätten eine richtige Serienadaption des Buches gemacht. Das sieht nur ein bisschen wie die gleiche Geschichte aus, eine Gruppe von Kindern gegen Es, aber es ist nicht wirklich das Buch." Ein anderer pflichtet bei: "Sieht aus wie eine weitere verpasste Chance. So viel Potenzial aus den Interludes [in denen die Geschichte Derrys beleuchtet wird] und es scheint, als würden wir visuelle Referenzen und Wiederholungen aus dem Film bekommen, der fundamental missverstanden hat, was das Buch so beliebt macht." Ganz schön viel Meinung nach nur einem Trailer.

Andere wiederum lamentieren nicht die Unterschiede zum Es-Originalstoff, sondern die Ähnlichkeiten: "Ich war zu Beginn des Trailers gespannt, aber je länger er dauerte, desto mehr fühlte es sich einfach wie ... genau das Gleiche an?" Ein anderer User postete separat und sorgt sich, weil Erwachsene plötzlich auf die Pennywise-Machenschaften eingehen, was gegen eine Regel verstößt. Weiter schreibt er, ebenfalls im Bezug auf die Parallelen: "Eine andere Sache ist, dass dies einfach wie die gleiche Geschichte erscheint, nur (fast) zur ursprünglichen Zeit des Buches angesiedelt. Ich bin gespannt, wie sich das unterscheiden wird."

Andy Muschietti, der mit seiner ES-Verfilmung von 2017 den erfolgreichsten Horror-Film aller Zeiten ablieferte, inszenierte die Pilotfolge. Gewisse Parallelen zur letzten Inkarnation dürften deshalb, auch wegen des zurückkehrenden Pennywise-Darstellers, zu erwarten sein. Die Showrunner sind Jason Fuchs Brad und Caleb Kane (Black Sails).

Wann kommt die ES-Serie It: Welcome to Derry raus?

Im Herbst 2025, vermutlich um Halloween herum, soll Welcome to Derry beim US-Sender HBO und dessen Streamer Max aufschlagen. Neun Folgen, die in Deutschland via Sky und WOW veröffentlicht werden, sollen uns dann das Fürchten lehren.