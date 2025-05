Der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten geht als Serie weiter: Erster Trailer entfesselt pures Grauen im Stephen King-Universum

Nach 2 Es-Filmen kehrt der Horrorclown Pennywise dieses Jahr mit einer Prequel-Serie zurück. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer zu IT: Welcome to Derry sehen.

Wer Angst von dunklen Kanalisationen und finsteren Clownsgestalten hat, sollte besser einen großen Bogen um die kommende Serie IT: Welcome to Derry machen. Für Horrorfans ist sie jedoch eines der größten Serien-Highlights des Jahres. Denn die HBO Max-Produktion erzählt die Vorgeschichte des Albtraum-Blockbusters Es. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer zum Wiedersehen mit Pennywise bestaunen.

Schaut hier den Teaser-Trailer zu IT: Welcome to Derry

Welcome to Derry - Trailer (English) HD

In IT: Welcome to Derry lehrt Horror-Clown Pennywise erneut das Fürchten

Die Stephen King-Adaption aus dem Jahr 2017 ergatterte sich mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 700 Millionen US-Dollar den Titel des erfolgreichsten Horrorfilms aller Zeiten. Gemeinsam mit der Fortsetzung ES Kapitel 2 spielte die Schauerverfilmung sogar über 1.1 Milliarden Dollar ein. Im kommenden Herbst lehrt Horrorclown Pennywise jetzt in Serienform das Fürchten und wird selbstverständlich wieder von Bill Skarsgård verkörpert.

IT: Welcome to Derry nimmt sich Zwischengeschichten über die Kleinstadt Derry aus dem über 1000 Seiten schweren Stephen King-Roman ES zur Vorlage und führt in der ersten Staffel zurück in die 1960er Jahre. Beginnend mit einem schrecklichen Gewaltakt erwacht das Böse unter der Stadt und ein Zyklus des Schreckens beginnt, der in einer abscheulichen Tragödie im Nachtclub Black Spot kulminiert.

Entwickelt wurde die Horrorserie von Es-Regisseur Andy Muschietti, der auch vier Folgen selbst inszeniert, sowie Barbara Muschietti und Jason Fuchs. Idealerweise soll die Prequel-Serie drei Staffeln umfassen, die mit jedem neuen Kapitel 27 Jahre tiefer in die Vergangenheit Derrys eintauchen und jeweils einen neuen Auferstehungszyklus der bösartigen Entität namens Es, die gerne die Gestalt des Clowns Pennywise annimmt, beleuchten.

Da die ES-Serie um die 27 Jahre vor der ersten Begegnung des Loser Clubs mit Pennywise spielt, wird es in der Serie zahlreiche neue Figuren zu sehen gehen. 3 Body Problem-Star Jovan Adepo übernimmt die Rolle des Will Hanlon – der Vater des ES-Charakters Mike Hanlon. In weiteren Hauptrollen sind Stephen Rider (Daredevil), Chris Chalk (Gotham), James Remar (Dexter) und Taylour Paige (Beverly Hills Cop 4) zu sehen.

Wann startete die ES-Serie Welcome to Derry?

Aktuell hat IT: Welcome to Derry noch keinen konkreten Starttermin. Die Horrorserie wird im Herbst 2026 ihre Premiere in den USA beim Streamingdienst HBO Max feiern und besteht aus neun Episoden. Wo die Rückkehr von Pennywise in Deutschland zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.