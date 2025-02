Der erfolgreichste Jason Statham-Film hat eine Sache an dem Action-Star bedeutend verändert

Der finanziell erfolgreichste Film mit Jason Statham ist Teil einer riesigen Blockbuster-Reihe. Darin spielt der Action-Star eine Rolle, die damals nicht typisch für ihn war.

Als einer der größten Action-Stars unserer Zeit war Jason Statham Teil vieler erfolgreicher Blockbuster und Franchises. Der finanziell erfolgreichste Film mit dem Schauspieler ist Teil 7 einer gewaltigen Reihe. Statham hat darin eine Rolle gespielt, in der er sonst selten zu sehen war.

Fast & Furious 7 mit bösem Jason Statham ist der erfolgreichste Film mit dem Star

Mit einem Einspielergebnis von über 1,5 Milliarden Dollar und einem Budget von 190 Millionen Dollar ist Fast & Furious 7 der erfolgreichste Film, in dem Jason Statham mitgespielt hat. Das dürfte allerdings weniger an dem Star selbst und vielmehr an der Tatsache gelegen haben, dass es der letzte Teil der Action-Reihe mit Paul Walker als Brian O'Conner nach dessen Tod war.

Trotzdem markiert Fast & Furious 7 einen besonderen Eintrag in Stathams Karriere. Wie auch Screen Rant erklärt hat, handelt es sich um eine reine Bösewicht-Rolle des Schauspielers. Nachdem die Abspannszene von Teil 6 ihn schon eingeführt hat, trat Statham im nachfolgenden Film erstmals in voller, fieser Pracht als Antagonist Deckard Shaw auf, der Han (vermeintlich) auf dem Gewissen hat.

Jason Statham hat die Bösewicht-Rolle aus Fast & Furious 7 nicht lange durchgehalten

Das Action-Franchise hat den Star aber nicht für immer in der Rolle des Bösen gelassen. So wie sich Dwayne Johnson als Gegenspieler Luke Hobbs irgendwann dem Team rund um Dominic Toretto (Vin Diesel) angeschlossen hat, wechselte auch Shaw später als Antiheld die Seiten. Höhepunkt war das Spin-off Hobbs & Shaw, in dem sich die Figuren von The Rock und Statham zusammenschlossen.

Nach Fast & Furious 10 soll Statham auch im elften Teil der Reihe wieder mit von der Partie sein. Ein Starttermin für den Action-Blockbuster, der mit dem nachfolgenden Film das Finale der Reihe bilden soll, ist noch nicht bekannt. Er soll voraussichtlich 2026 im Kino starten.