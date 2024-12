Nur noch diese Woche kostenlos streamen: Einen der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten

Einer der schönsten, spannendsten und überraschendsten Weihnachtsfilme überhaupt liegt derzeit kostenlos zum Streamen in einer Gratis-Mediathek vor – allerdings nur noch bis Sonntag.

Viele haben Filme, die alle Jahre wieder zum festlichen Pflichtprogramm gehören, sei es Das Wunder von Manhattan, Die Muppet Weihnachtsgeschichte oder Schöne Bescherung. Ein Weihnachtsfilm-Juwel von 2003 wurde in den letzten 20 Jahren schon von einigen als Geheimtipp entdeckt und zu Recht in diese heilige Liste aufgenommen: Das absolute Anime-Meisterwerk Tokyo Godfathers von Ausnahmeregisseur Satoshi Kon, der leider viel zu früh von uns gegangen ist.

Aktuell könnt ihr das japanische X-Mas-Märchen gratis streamen, aber ihr müsst euch etwas sputen!

Darum geht es im Anime- und Weihnachtsfilm-Meisterwerk Tokyo Godfathers

Der aufbrausende Alkoholiker Gin (Originalstimme: Tooru Emori), die gewiefte trans Frau Hana (Yoshiaki Umegaki) und die junge Teen-Ausreißerin Miyuki (Aya Okamoto) sind obdachlos. Eines kalten Tages findet das ungleiche Trio ein Baby im Müll – und das ausgerechnet zu Heiligabend.

Das verschneite, nächtliche Tokio stellt daraufhin die Kulisse für eine wendungsreiche Weihnachtsgeschichte, während die heimatlose Ersatzfamilie das Findelkind zu den Eltern zurückzubringen versucht. Dabei erfahren wir einiges über die tragischen Hintergrundgeschichten der drei Unheiligen aus dem Land der aufgehenden Sonne, die es mit Gangstern, falschen Engeln, Auftragskillern, illustren Gestalten und jeder Menge wundersamer Zufälle zu tun bekommen.

Tokyo Godfathers ist der dritte von vier Filmen, die der 2010 mit nur 46 Jahren verstorbene Satoshi Kon in seiner nahezu makellosen Schaffenszeit als Regisseur abliefern konnte. Neben seinen anderen Meisterwerken, dem Psycho-Thriller Perfect Blue, dem Schauspielerinnendrama Millennium Actress und dem Sci-Fi-Traumtanz Paprika, muss sich sein Weihnachtsfilm aber keinesfalls verstecken. Er trieft nur so vor Menschlichkeit, Humor, Kreativität und ist darüber hinaus eine Meisterklasse im Schnitt. Ein kleines Wunder in Anime-Form, perfekt für die Feiertage.

Wo kann man Tokyo Godfathers kostenlos streamen?

Die ZDFmediathek hat Tokyo Godfathers noch bis Sonntag, den 15. Dezember 2024 gratis im Stream. Es gibt allerdings einen Haken: Der weihnachtliche Anime-Film liegt nur in der deutschen Synchronfassung vor. Wer das japanische Original mit Untertiteln genießen möchte, muss sich an MagentaTV, Apple TV oder eine der Heimkino-Fassungen wenden.