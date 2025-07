Der erfolgreichste Western aller Zeiten ist gerade bei Netflix: 165 unfassbare Minuten, die wie im Flug vergehen

Western als Kassengift? Mit seiner wilden Genre-Hommage Django Unchained bewies Quentin Tarantino das Gegenteil. Sein grenzenlos unterhaltsames Epos könnt ihr derzeit bei Netflix streamen.

Regie-Koryphäe Quentin Tarantino als Western-Fan zu bezeichnen, ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Der zweifache Oscarpreisträger nutzt praktisch jede Gelegenheit, um über sein Lieblingsgenre zu philosophieren und verrät dabei natürlich auch gerne seine persönlichen Favoriten.

Nachdem seine vorherigen Filme bereits vereinzelt Western-Einflüsse aufgewiesen hatten, legte er 2012 mit Django Unchained endlich seinen ersten "richtigen" Western vor. Mit diesem setzte Tarantino nicht nur einem seiner großen Vorbilder ein Denkmal, sondern ebenso sich selbst: Der Film, den ihr aktuell bei Netflix streamen könnt, war nämlich ein durchschlagender Erfolg an den Kinokassen.

Django Unchained ist der erfolgreichste Western aller Zeiten – und auch Tarantinos größter Kino-Hit

Wie bei der Kinodaten-Webseite The Numbers zu lesen ist, spielte Django Unchained weltweit über 449 Millionen US-Dollar ein und stieß damit sogar den seit 1990 führenden Spitzenreiter Der mit dem Wolf tanzt als erfolgreichsten Western aller Zeiten vom Thron. Tarantino übernahm somit die Genre-Krone und stellte zugleich auch einen persönlichen Rekord auf, wurde der Film doch zum einspielstärksten seiner Karriere – was sich bis heute nicht geändert hat.

Das Western-Siegel allein wird Django Unchained dabei nicht unbedingt gerecht, schließlich ist das 165 Minuten umfassende Werk ein Schmelztiegel verschiedener Genres: Rachedrama, Buddy-Komödie, Exploitation-Thriller, Liebesfilm, Action-Groteske. Selten huldigte Tarantino auf so geballte Weise dem Kino, das ihn und sein Schaffen maßgeblich geprägt hat.

All das verpackt er wie gewohnt in stilisierten Bildern, pointierten Dialogen und einem mitreißend-eigenwilligen Plot, die in Kombination eine unwiderstehliche Anziehungskraft entwickeln, wie es kaum ein anderer Hollywood-Regisseur vermag. Verdientermaßen bekam Tarantino hierfür seinen zweiten Drehbuch-Oscar (nach Pulp Fiction).

Darum geht's in Tarantinos Western-Meisterwerk Django Unchained bei Netflix

Der gewiefte Kopfgeldjäger Dr. King Schultz (Christoph Waltz) befreit im Jahr 1858 den Sklaven Django (Jamie Foxx), um mit seiner Hilfe eine gesuchte Verbrecherbande aufzuspüren. Als Gegenleistung will Schultz seinem neuen Kompagnon bei der Suche nach dessen verschleppter Frau Broomhilda (Kerry Washington) unterstützen.

Mehr News zu Tarantino:

Und tatsächlich können beide Djangos große Liebe ausfindig machen. Leider wird sie jedoch von dem so reichen wie verkommenen Plantagenbesitzer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) als Sklavin gehalten, der sie nicht einfach so freilassen wird. Die beiden schmieden einen Plan, um Broomhilda zu befreien. Dieser läuft allerdings alles andere als geschmiert und die Rettungsaktion wird zum blutigen Himmelfahrtskommando.

Django Unchained streamt aktuell bei Netflix oder steht alternativ bei diversen anderen Streaming-Anbietern zum Kaufen oder Leihen zur Verfügung.