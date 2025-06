Die drei besten Western aller Zeiten laut Quentin Tarantino – einer davon ist viel zu unbekannt

In Quentin Tarantinos Filmen weht häufig ein einsamer Hauch von Western. Das ist kein Zufall, denn der Kult-Regisseur verehrt dieses Genre – und drei seiner Filme besonders.

Kultregisseur Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Once Upon a Time in Hollywood) teilt häufig und gerne seine große Liebe (oder seine abgrundtiefe Abneigung) zu Filmen. Dabei packt er aus, welche Western er bevorzugt. Jeder von ihnen wurde gefeiert, doch nur zwei berühmt.

Für Tarantino steht fest, wer den Western am meisten geprägt hat

Wie Far Out Magazine Ende 2024 berichtete, trug Tarantino die Liebe zum Western bereits in den 1990ern mit sich herum. Viele seiner früheren Filme, wie Reservoir Dogs, Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2 spielen mit Elementen aus dem Italowestern. Schon damals verkündete Tarantino, eines Tages selbst einen Westernfilm drehen zu wollen.

Das überrascht nicht, bedenkt man seine filmischen Vorbilder. Neben Tarantinos Verehrung für Sergio Leone (Spiel mir das Lied vom Tod) ist es besonders Regie-Legende Howard Hawks (Red River), für den der Regisseur schwärmt.

So erzählte Tarantino 1994 in einem Interview mit Charlie Rose:

[Howard Hawks] ist der größte Geschichtenerzähler in der Geschichte des Kinos, wahrscheinlich der unterhaltsamste Filmemacher in der Geschichte des Kinos.

Das sind 3 der Lieblingswestern von Quentin Tarantino

Tarantinos Lieblingswestern sind übrigens auch kein Geheimnis mehr:

Wenn ich meine drei Lieblingswestern auswählen müsste, wären das Rio Bravo, Nummer eins; Zwei glorreiche Halunken, Nummer zwei; und Der Besessene, Nummer drei.

Drei Filme, die großen Einfluss auf ihr Genre hatten. Howard Hawks' Rio Bravo erschien 1959 und vereint John Wayne und Dean Martin in einem Hangout-Movie, das insbesondere Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood beeinflusste. Hawks' Western-Klassiker überzeugt durch eine spannende Handlung und die Dynamik der Figuren untereinander. Rio Bravo könnt ihr aktuell in der Kauf- und Leihversion bei Anbietern wie Amazon und Magenta TV nachholen.

Sergio Leones Zwei glorreiche Halunken (1966) mit Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach gilt als einer der Klassiker des Italowestern und für seine starke visuelle Stilisierung und Ennio Morricones Musik bekannt. Das über 170 Minuten lange Finale von Leones Dollar-Trilogie streamt derzeit unter anderem im Abonnement von Amazon Prime Video.

Der Besessene aus dem Jahr 1961 ist im Vergleich zu den beiden anderen Filmen weniger kanonisiert. Die einzige Regiearbeit von Schauspiellegende Marlon Brando beeindruckt mit einer intensiven Bildsprache, die die emotional aufgeladene Rachegeschichte im Zentrum der Story komplementiert.

Einige Jahre später sollte Tarantino seine Vision eines eigenen Western mit Django Unchained und The Hateful Eight bildgewaltig umsetzen. Besonders Django Unchained wurde zu einem großen Erfolg.