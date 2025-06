Quentin Tarantino hält Rache-Abenteuer für eines der größten Meisterwerke aller Zeiten: 30 Jahre lang war der Film vergessen

Quentin Tarantino hat viele Lieblingsfilme. Einer davon ist ein in Vergessenheit geratener, neuseeländischer Western, den es vielerorts erst 30 Jahre nach Kinostart in der richtigen Fassung gab.

Quentin Tarantinos Liebling erschien nach 30 Jahren in überarbeiteter Version

Utu spielt in Neuseeland, Ende des 19. Jahrhunderts. Te Wheke (Anzac Wallace) ist ein maorischer Captain der britischen Armee. Als die Kolonialtruppen aber seine Angehörigen terrorisieren und umbringen, schwört er blutige Rache. Im Interview mit RNZ beschreibt Tarantino Utu als den "wahrhaft besten neuseeländischen Film aller Zeiten".

Der Film lief 1984 auf den Filmfestspielen von Cannes und bekam eine begeisterte Besprechung von Kritik-Koryphäe Pauline Kael (via NZ on Screen ). Danach verschwand er allerdings mehr oder weniger in der Versenkung, Kopien des Films waren stellenweise nur sehr schwer zu bekommen.

2013 stellte Regisseur Geoff Murphy (Quiet Earth) einen Director's Cut zusammen. 30 Jahre sollte es also dauern, bis Fans die definitive Version des Films zu Gesicht bekamen. Welche Version Quentin Tarantino gesehen hat, verriet er nicht. Vermutlich alle.

Wie kann man Tarantinos neuseeländischen Lieblingsfilm Utu ansehen?

Das Rache-Epos Utu ist gegenwärtig leider bei keinem Streamingdienst in Deutschland verfügbar – auch nicht als Leih- oder Kaufoption. Falls ihr also Lust auf Quentin Tarantinos bildgewaltigen Liebling verspürt, könnt ihr ihn aktuell nur auf DVD, zum Beispiel bei Amazon *, fürs Heimkino kaufen.

Geoff Murphy, der 2018 verstarb, galt unter seinen Fans als einer der größten Filmemacher Neuseelands. Neben dem Sci-Fi-Kultfilm The Quiet Earth - Das letzte Experiment drehte er zeitweise Hollywood-Blockbuster wie Blaze of Glory - Flammender Ruhm oder Alarmstufe: Rot 2. An Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie war er später als Second Unit Director beteiligt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot und bei unserer Schwesternseite Sensacine veröffentlicht.