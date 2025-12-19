Der erste Avengers Doomsday-Teaser enthüllt Rückkehr eines der größten Marvel-Helden – und das ist noch nicht alles

Der erste Teaser zu Avengers: Doomsday hat das Licht der Welt erblickt und eine wichtige Frage beantwortet: Kehrt dieser Mega-Held im kommenden Marvel-Blockbuster zurück?

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche, jetzt hat der erste offizielle Teaser zu Avengers 5: Doomsday tatsächlich das Licht der Welt erblickt. Allerdings nicht so, wie es sich viele von euch jetzt wahrscheinlich wünschen – denn der Teaser ist aktuell nur im Kino zu sehen. Vor Avatar 3: Fire and Ash hatten Fans in den USA bereits die Möglichkeit, die ersten längeren Bewegtbilder des kommenden Marvel-Blockbusters zu erhaschen.

Kunde darüber, was darin zu sehen ist, wollen wir euch natürlich trotzdem mitgeben. Aber nur, wenn ihr euch die Überraschung nicht vermiesen lassen wollt: Denn darin wird die Rückkehr eines viel diskutierten Helden bestätigt.

Achtung, Spoiler zum ersten Teaser zu Avengers: Doomsday!

Große Avengers-Rückkehr: Steve Rogers kehrt in Doomsday zurück – und ist jetzt Vater

Wie Variety beschreibt, beginnt der Teaser mit Steve Rogers (Chris Evans), der auf einem Motorrad durch eine beruhigte Gegend zu seinem Haus fährt. Sein blauer Helm erinnert an das Captain America-Kostüm, den er in Erinnerungen schwelgend betrachtet. Daraufhin hält er ein neugeborenes Kind im Arm, bevor der Teaser mit den Worten endet: "Steve Rogers wird in Avengers: Doomsday zurückkehren".

Zuletzt wird ein Countdown eingeläutet, der die Tage bis zum Start des Marvel-Krachers im Kino runterzählt. Der Countdown wurde gestern ebenfalls offiziell von den Russo-Brüdern auf Instagram geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Marvel-Fans haben Chris Evans zuletzt in Avengers: Endgame als Steve Rogers gesehen, nachdem er die Infinity-Steine in verschiedenen Zeitebenen an ihren rechtmäßigen Platz zurückgebracht hat. Als gealterter Mann ist er schließlich zu der Hauptzeitlinie zurückgekehrt, um sein Captain America-Schild an Sam Wilson (Anthony Mackie) weiterzugeben. Danach ist Rogers in der Zeit zurückgereist, um mit seiner großen Liebe Peggy Carter (Hayley Atwell) zusammen zu sein.

In welcher Zeitlinie sich Steve Rogers im neuen Avengers 5-Teaser befindet oder ob es sich dabei um eine alternative Variante des Marvel-Helden handelt, kann aktuell nur spekuliert werden. Wann genau der Teaser online erscheinen soll, ist momentan ebenfalls noch unklar.

Drei weitere Avengers 5-Teaser sollen vor Avatar: Fire and Ash gezeigt werden

Der Teaser mit Fokus auf Steve Rogers soll nicht der einzige Teaser zu Avengers: Doomsday bleiben, den Fans in den nächsten Wochen sehen können. Wie der Hollywood Reporter vor wenigen Tagen in seinem Newsletter berichtet hat, sollen vier Teaser im Kino vor Avatar 3: Fire and Ash gezeigt werden. Jeder Teaser soll andere Figuren aus dem kommenden Film ins Zentrum stellen und jeweils für eine Woche im Kino vor James Camerons Blockbuster zu sehen sein.

Achtung, mögliche Spoiler zu den weiteren Teasern! Online brodelt die Gerüchteküche dahingehend bereits seit Tagen gewaltig. Angeblich soll sich ein weiterer Teaser um Chris Hemsworths Thor drehen und ein dritter Teaser um Robert Downey Jr.s Doctor Doom. Der Inhalt des vierten Teasers ist auch online noch ein großes Mysterium. Spoiler Ende.

Avengers 5: Doomsday startet in fast genau einem Jahr, am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.