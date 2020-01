Der erste deutsche Netflix-Film verspricht ein trashiges Vergnügen

Netflix legt seinen ersten echten deutschen Orginal-Film vor: Es ist eine Romantische Komödie. Der Trailer zu Isi & Ossi verrät den anziehend naiven Plot.

Mit Romanzen und Romantischen Komödien schloss Netflix eine Marktlücke. Filme wie To All the Boys I've Loved Before und The Perfect Date wollen die jungen Abonnenten noch sehen. Sie gehen dafür aber nicht mehr unbedingt ins Kino.

Nicht ganz überraschend ist nun auch der "erste deutsche Netflix-Film", als den der Streaming-Dienst Isi & Ossi ankündigt, eine Romantische Komödie mit Teenager-Figuren. Dessen Ausgangslage ist so simpel, dass dahinter eigentlich nur ein größerer Plan stecken kann. Denn wenn derzeit irgendjemand weiß, wie in diesem Genre der Hase läuft und bei welchem Publikum romantische Filme funktionieren, dann Netflix.

Sex Education bei Netflix: Trailer bringt eine der besten Netflix-Serien zurück

Worum geht es in Isi & Ossi?

Wir stehen hier vor einer Handlung, die aus einem Groschenroman stammen könnte. Wie einige der besten Romantischen Komödien (Notting Hill etwa) schürft Isi & Ossi sein romantisches Gut aus sozialen Gegensätzen. Mit dem vielversprechenden Satz "Unterschiedlicher könnten Isi und Ossi kaum sein" beginnt die offizielle Inhaltsangabe.

Die Figurenkonstellation in Isi & Ossi

Wer ist Isi? Eine Milliardärstochter aus Heidelberg (gespielt von Lisa Vicari).

Eine Milliardärstochter aus Heidelberg (gespielt von Lisa Vicari). Was will Isi? Ihre Eltern mit einem Bad Boy provozieren, um eine Ausbildung in New York finanziert zu bekommen.

Wer ist Ossi? Ein armer Boxer aus Mannheim (gespielt von Dennis Mojen).

Ein armer Boxer aus Mannheim (gespielt von Dennis Mojen). Was will Ossi? Vom Reichtum der Milliardärstochter profitieren, um seinen ersten Profikampf zu finanzieren.

Die Figuren nutzen sich also gegenseitig aus und spielen Verliebtheit vor, bis, na ja ... den Rest kann sich jeder denken. Das alles klingt so durchschaubar, als wären die letzten 30 Jahre Filmgeschichte ausradiert oder eben bewusst ignoriert worden. Denn simpel heißt ja nicht gleich schlecht und der Trailer zu Isi & Ossi zeigt, dass Autor und Regisseur Oliver Kienle (Bad Banks) seine Schablonen durchaus mit lebhaften Einfällen zu füllen versteht.

Der Trailer macht uns gleich zu Beginn heiß auf viele Schlagabtausche zwischen den Figuren mit einem pfiffigen Dialog wie diesem hier: “Kannst Du mich bitte richtig asozial küssen?” - “Asozial küssen? Ich kann nur gut küssen!”

Wann startet Isi & Ossi bei Netflix?

Am Valentinstag 2020 lädt Netflix die Romantische Teenie-Komödie hoch. Also am 14. Februar 2020.

Der erste Netflix-Film ist Isi & Ossi übrigens nicht so ganz. Bereits im letzten Jahr kaufte der Streaming-Dienst den fertigen Kidnapping Stella mit Jella Haase und bot ihn exklusiv an. Isi & Ossi ist nun der erste Film, der sämtliche Netflix-Stufen durchläuft.



Habt ihr Lust auf Isi & Ossi?