Der erste Horror-Schocker 2025 steht fest: Eine 100 Jahre alte Grusel-Legende kehrt im Trailer für Nosferatu-Remake zurück

103 Jahre nach dem Original lehrt uns ein neuer Nosferatu das Grauen. Schaut euch hier den neuen Trailer für Robert Eggers Horror-Rückkehr mit Bill Skarsgård als Vampir an.

Vampirfilme gibt es wie Sand am Meer, aber Nosferatu ist trotzdem etwas Besonderes. Die Dracula-Verwandtschaft wurde nämlich im ersten Vampir-Klassiker der Kinogeschichte geboren und bisher nur von absoluten Regie-Meistern angetastet.

Nun wendet sich The Witch- und The Northman-Macher Robert Eggers dem Blutsauger zu: Heute ist für Nosferatu - Der Untote ein neuer Trailer erschienen.

Schaut euch den Trailer für Robert Eggers Nosferatu - Der Untote hier an:

Nosferatu: Der Untote - Trailer (Deutsch) HD

Es-Bösewicht Bill Skarsgård tritt in schreckliche Fußstapfen

Für seinen neuen Film zieht Robert Eggers einige große Vergleiche auf sich, noch bevor er überhaupt ins Kino gekommen ist. Da ist zum einen das Original, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens aus dem Jahr 1922. Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilm gilt als einer der bedeutendsten Horror-Filme aller Zeiten – mit Max Schreck in der Hauptrolle als ikonischer Bösewicht (über den mit Shadow of the Vampire sogar ein eigener Film gedreht wurde). Dann nahm sich auch noch Werner Herzog mit Nosferatu - Phantom der Nacht des Stoffes an und besetzte Klaus Kinski in der Blutsaugerrolle. Von den zahlreichen artverwandten Dracula-Filmen ganz zu schweigen …

Nun wird Es-Bösewicht Bill Skarsgård in die Fußstapfen von Schreck und Kinski treten, um als Graf Orlok seine untoten Fingerchen nach der jungen Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) auszustrecken, während deren Ehemann Thomas (Nicholas Hoult) in seinen Bann gezogen wird.



Nosferatu wird der erste Horror-Schocker im neuen Jahr

Zur weiteren Besetzung gehören Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin und etwa 2.000 echte Ratten, wie Eggers verriet. Für die düsteren Bildkompositionen sorgt wieder Kameramann Jarin Blaschke, mit dem Eggers bereits die Schwarz-Weiß-Welten von Der Leuchtturm und zuletzt das Wikinger-Grauen aus The Northman entworfen hat.

Wem es im Winter noch nicht genug fröstelt, kann sich freuen: Nosferatu - Der Untote startet am 2. Januar 2025 in den deutschen Kinos.