Über 100 Jahre alter Horror-Meilenstein wird mit 2.000 echten Ratten neu gedreht und dem Star war es wohl komplett egal

Nächstes Jahr erwartet uns die Neuverfilmung eines der größten Horror-Filme in der Geschichte. Schon jetzt wissen wir, dass es sehr eklig wird. Über 2.000 Ratten kamen beim Dreh zum Einsatz.

Erinnert ihr euch an die große Ratten-Szene in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug? Diese nervenaufreibende Filmerfahrung wird sich bald wiederholen. Für Nosferatu, der Neuverfilmung des gleichnamigen Horror-Klassikers, hat Regisseur Robert Eggers eine beachtliche Anzahl an Nagetieren vor der Kamera versammelt.

Wie Entertainment Weekly berichtet, kamen beim Dreh einer besonders ekligen Szene von Nosferatu 2.000 echte Ratten zum Einsatz. Stellt euch ein finsteres Steingewölbe vor, in dem Flammen lodern: Hier begegnet Willem Dafoe als Professor Albin Eberhart von Franz einer ganzen Armee an Ratten, die wild durch die Gegend wuseln.

Nagetier-Albtraum in Horror-Remake: Willem Dafoe legt sich in Nosferatu mit 2.000 echten Ratten an

Wo viele moderne Filmproduktionen bei einem solchen Ekelakt auf digitale Effekte, animatronische Modelle und andere Tricks zurückgreifen, macht Eggers keine Gefangenen und bringt seinen Cast in eine Extremsituation sondergleichen: "In dieser Sequenz waren neben echten Flammen auch 2.000 echte Ratten zu sehen", gibt der Regisseur im Interview zu Protokoll.

Universal Willem Dafoe in Nosferatu

Dafoe, der mit Eggers bereits im Zuge der ähnlich extremen Filme Der Leuchtturm und The Northman zusammengearbeitet hat, war von den vielen Ratten am Set aber offenbar weit weniger beeindruckt, als man es denken könnte. "Das war eine Herausforderung, aber auch sehr lustig", erinnert sich Eggers an den Nosferatu-Dreh.

Neben Dafoe sind in Nosferatu u.a. Lily-Rose Depp als Ellen Hutter, Nicholas Hoult als Thomas Hutter und Aaron Taylor-Johnson als Friedrich Harding zu sehen. Bill Skarsgård schlüpft in die Rolle des titelgebenden Vampirs, der bereits in Friedrich Wilhelm Murnaus Original aus dem Jahr 1922 für Angst und Schrecken sorgte: Graf Orlok.

Vampir-Horror: Wann startet das Nosferatu-Remake im Kino?

In den USA erscheint Nosferatu am 25. Dezember 2024. Hierzulande steht noch kein konkretes Startdatum fest. Wir gehen davon aus, dass der Vampir-Horror zeitnah in Deutschland die große Leinwand erobert.

