Der erste Thor 4-Trailer ist da und zeigt die coolste Marvel-Rückkehr des Jahres

Marvel hat endlich den ersten Trailer zu Thor 4: Love and Thunder veröffentlicht. Die MCU-Fortsetzung lockt nicht nur mit den Guadians of the Galaxy, sondern auch einer ganz besonderen Rückkehr.

Bereits im Juli startet Thor 4: Love and Thunder in den Kinos. Bisher gab es jedoch noch nicht einmal ein offizielles Bild aus dem großen Sci-Fi-Abenteuer zu bestaunen, das uns in die unendlichen Weiten des Marvel Cinematic Universe entführt. Mit der Veröffentlichung des Teaser-Trailers hat das Warten nun endlich ein Ende.

Neben den Guardians of the Galaxy punkten die ersten bewegten Bilder aus Thor 4: Love and Thunder mit der Rückkehr von Natalie Portman. Die von ihr verkörperte Jane Foster erhält als Mighty Thor ihren bisher größten MCU-Auftritt. Am Ende des Teaser-Trailers sehen wir sie sogar schon komplett in Kostüm – inklusive Hammer.

Der erste Trailer zu Thor 4: Love and Thunder bringt Natalie Portman als Mighty Thor zurück

Thor: Love and Thunder - Teaser Trailer (English) HD

Zusammen mit dem Teaser-Trailer zu Thor 4: Love and Thunder wurde ebenfalls ein erstes Poster enthüllt, das uns den Donnergott in Action zeigt und die Tagline verrät: "The one and only". Während Mjölnir in den Besitz von Jane übergeht, hält Thor stolz die mächtige Axt Stormbreaker in den Himmel und wird von einem Blitz begrüßt.

© Disney Thor 4: Love and Thunder

Inszeniert wurde der Film von Taika Waititi, der bereits beim Vorgänger auf dem Regiestuhl Platz genommen und die Reihe mit seinem humorvollen, selbstironischen und poppigen Ansatz ordentlich umgekrempelt hat. Der Waititi-Einschlag ist definitiv auch im gut gelaunten Teaser-Trailer zu Thor 4: Love and Thunder zu spüren.

Thor 4: Love and Thunder startet am 6. Juli 2022 in den deutschen Kinos.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu Thor 4: Love and Thunder?