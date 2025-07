Der gefeierte Sci-Fi-Film, der Star Wars entthronte und zum umsatzstärksten Film der Geschichte wurde, ist gerade auf Netflix erschienen

Netflix hat sein Streaming-Angebot um einen ganz besonderen Science-Fiction-Film erweitert. Gedreht wurde er von niemand Geringerem als Blockbuster-Genie Steven Spielberg.

Bei Netflix könnt ihr ab sofort ein Stück Filmgeschichte schauen. Seit wenigen Tagen befindet sich jenes Sci-Fi-Abenteuer im Angebot des Streaming-Diensts, das zu Beginn der 1980er Jahre den ersten Leinwandausflug ins Star Wars-Universum als erfolgreichsten Film aller Zeiten ablöste. Die Rede ist von E.T. – Der Außerirdische.

1982 startete die Geschichte über den Außerirdischen, der von seiner Spezies auf der Erde vergessen wird und sich mit dem Jungen Elliott anfreundet, im Kino. Dort verwandelte sich der Film in einen gigantischen Erfolg, wie er davor noch nie zu sehen war – und Steven Spielberg holte sich die Box-Office-Krone von George Lucas zurück.

Neu bei Netflix: Steven Spielbergs Sci-Fi-Meisterwerk E.T.

Eigentlich war es Spielberg, der mit Der weiße Hai den ersten Sommer-Blockbuster ins Kino brachte und seinem Studio ein Einspielergebnis von 478 Millionen US-Dollar bescherte – damals ein absoluter Rekord. Bereits zwei Jahre später pulverisierte Lucas diesen Rekord mit Krieg der Sterne und dem mächtigen Laser des Todessterns.

Hier könnt ihr den Trailer zu E.T. schauen:

Mit einem Einspielergebnis von 775 Millionen US-Dollar (inklusive Wiederaufführungen) löste Lucas' Weltraumabenteuer Spielbergs Hai-Horror als erfolgreichsten Film der Geschichte ab. Fünf Jahre sollte der Rekord bestehen, ehe Spielberg mit E.T. und einem noch üppigeren Einspiel um die Ecke kam: 797 Millionen US-Dollar (ebenfalls inklusive Wiederaufführungen) machte der Außerirdische an den Kinokassen.

Wenn wir uns die inflationsbereinigten Ergebnisse anschauen, liegt Krieg der Sterne aber weiterhin vorne. Angepasst ans Jahr 2024 hat der erste Star Wars-Film rund 3,7 Milliarden US-Dollar eingespielt. E.T. kommt auf knapp 3 Milliarden US-Dollar. Beide Werte sind bemerkenswert und reichen für die Top 10 der (inflationsbereinigt) erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Krieg der Sterne belegt Platz 4 und E.T. Platz 7.

Trotz des massiven Erfolgs hat es nie E.T. 2 gegeben

Während aus Star Wars eines der größten Franchises der Popkultur hervorgegangen ist, steht E.T. – Der Außerirdische selbst über vier Dekaden nach seinem Kinostart als eigenständiger, in sich abgeschlossener Film in den Geschichtsbüchern, der nie eine Fortsetzung erhalten hat. Bei diesem Einspielergebnis und den üblichen Regeln und Gesetzen, die bei Erfolg in Hollywood gelten, ist das fast ein Wunder.