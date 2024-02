Der größte Abenteuerfilm des letzten Jahres kostete 300 Millionen: Das ist die optimale Heimkino-Version

Mit 300 Millionen ist Indiana Jones und das Rad des Schicksals einer der teuersten Abenteuerfilme und gleichzeitig der Abschied von Harrison Ford als ikonischem Schatzsucher. Wir zeigen euch die beste Version fürs Heimkino.

Im Indiana Jones 4 wurde Shia LaBeouf quasi als Nachfolger von Harrison Ford positioniert, doch in Indiana Jones und das Rad des Schicksals ist der Schauspieler nicht mehr zu sehen. Es könnte an den skandalträchtigen letzten Jahren liegen, auch wenn Regisseur James Mangold gegenüber Variety angibt, es sei ihm um die Energie zwischen Indy und einem unerschrockenen weiblichen Gegenpart gegangen.

Jedenfalls schwang Ford nun zum fünften und letzten Mal die Peitsche und legte damit einen überaus würdigen Abschied hin. Fürs Heimkino empfiehlt sich die Steelbook-Edition, die den Film in 4K UHD und Blu-ray enthält.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals im Steelbook Deal Zu Amazon

Neben dem limitierten 4K Steelbook * ist Indiana Jones 5 auch auf 4K *, Blu-ray * und DVD * erhältlich.

Darum geht es in Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Im Zweiten Weltkrieg befinden sich Indy und sein Kollege Basil Shaw (Toby Jones) auf geheimer Mission in den französischen Alpen. Dort geraten sie mit dem Nazi-Wissenschaftler Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) im Kampf um das sagenumwobene Rad des Schicksals aneinander.

Amazon Indiana Jones und das Rad des Schicksals als Steelbook

25 Jahre später scheint Indy jegliche Abenteuerlust und Lebensfreude verloren zu haben. Auch seine Student:innen kann der altmodische Professor nicht mehr begeistern. Bis seine Patentochter Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) plötzlich auf der Matte steht und Indy in ein neues Abenteuer verwickelt, in dem die Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart zusammenlaufen.

Indiana Jones 5 zeigt einen gealterten Helden und das ist gut so

Reihen wie The Expendables, Terminator oder The Fast & The Furious präsentieren uns Actionstars jenseits der 50, Sylvester Stallone geht sogar auf die 80 zu. Doch das Alter spielt weder im Drehbuch noch in den Action-Szenen eine Rolle. Indiana Jones unterscheidet sich in diesem Punkt stark von den anderen Franchises.

In den Kampf- und Stuntszenen sieht man Ford sein Alter deutlich an, der zum Zeitpunkt der Filmpremiere 80 Jahre alt war. Doch da genau das im Film auch zum zentralen Leitmotiv gemacht wird, bleibt es ein stimmiges Bild und ein mutiges Thema. Das findet auch Phoebe Waller Bridge in unserem gemeinsamen Interview mit Harrison Ford: "In viel zu vielen Franchisen wird die Jugend fetischisiert. Indiana Jones fühlte sich dagegen geradezu revolutionär an."

300 Millionen: Das ist der teuerste Indiana Jones Film

Indiana Jones und das Rad des Schicksals ist mit zweieinhalb Stunden das längste und mit einem Budget von 300 Millionen US-Dollar auch das teuerste Abenteuer. Hier sind allerdings nicht die Marketingkosten eingerechnet, sodass das Einspielergebnis von 380 Millionen Dollar ein finanzieller Flop ist. Das 2,3 Milliarden schwere Franchise hat mit Harrison Ford zunächst ein Ende erlangt. Ob dieses Ende endgültig ist, bleibt fraglich, denn der fünfte Teil hat einige Möglichkeiten für Fortsetzungen geschaffen.

Das Bonusmaterial vom fünften Indiana Jones Teil

Wer sich für die Heimkino-Edition entschiedet, bekommt einige Making-ofs geboten. In fünf Kapiteln wird die Entstehung des Films nachgezeichnet. Außerdem gibt es eine genaue Vorstellung der Drehorte, Figuren, Stunts, Musik, des Produktionsdesigns und visueller Effekte. In einer exklusiven Score-only-Version des Films ist die ikonische Filmmusik des Komponisten und Oscar-Preisträgers John Williams auf einer isolierten Tonspur zuhören.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.