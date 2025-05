Der größte Criminal Minds-Fanliebling kehrt nach 5 Jahren zurück – aber Fans sind trotzdem enttäuscht

Dr. Spencer Reid gehörte zu den beliebtesten Figuren in Criminal Minds, fehlte aber im Serien-Revival Evolution. In Staffel 3 feiert Darsteller Matthew Gray Gubler jetzt seine Rückkehr, die überraschend kurz ausfällt.

15 Jahre lang gehörte Matthew Gray Gubler zur festen Besetzung von Criminal Minds und half als Dr. Spencer Reid in allen 15 Staffeln dem BAU-Team bei der Jagd nach Serienkillern. Entsprechend groß war die Enttäuschung, dass der Fanliebling für das Revival Criminal Minds: Evolution nicht zurückkehrte – bis jetzt.

In der 3. Staffel von Criminal Minds: Evolution ist Matthew Gray Gubler nach fünf Jahren noch einmal in seiner Paraderolle zu sehen. Mit der lang erwarteten Rückkehr von Spencer Reid geht aber auch eine große Enttäuschung einher.

Achtung, es folgen Spoiler:

Criminal Minds: Evolution Staffel 3 überrascht mit Matthew Gray Gublers Rückkehr als Spencer Reid

In den USA wurde kürzlich die 3. Folge von Evolution Staffel 3 bei Paramount+ veröffentlicht. Darin muss sich JJ Jareau (A.J. Cook) von ihrem Ehemann Will LaMontagne, Jr. verabschieden, der kurz zuvor an einem Aneurysma verstorben ist. Mit dem Tod wurde der Charakter von Darsteller Josh Stewart aus der Serie geschrieben, nachdem dieser bereits in Staffel 2 komplett gefehlt hatte.

Auf der Beerdigung werden die trauernde JJ und ihre zwei Söhne (gespielt von A.J. Cooks realen Kindern) nicht nur von den BAU-Teammitgliedern emotional unterstützt, sondern auch von einem überraschenden Besucher. Während der Trauerzeremonie betritt plötzlich auch Dr. Spencer Reid die Kirche, um der kleinen Familie Beistand zu leisten.

Dr. Spencer Reids große Rückkehr ist aber nur von kurzer Dauer und lediglich auf einen Cameo beschränkt. "Ich bin immer für euch da", sind die einzigen Worte, die der Charakter in der gesamten Episode spricht.

Ein Blick auf den Reddit-Thread zur emotional aufgeladenen Episode zeigt, dass sich die meisten Zuschauenden über das Wiedersehen freuen. Allerdings gibt es auch Enttäuschung über die Kürze des Cameos und fehlende Interaktionen mit anderen BAU-Mitgliedern. "Ich bin traurig, dass es so kurz war", schreibt ein Fan, während ein anderer frustriert zusammenfasst:

Ich bin sehr enttäuscht von Spencers Szenen ... er hatte wirklich nicht einmal eine Sprechrolle, irgendeine Weisheit oder irgendetwas, was er einbringen konnte. Obwohl es toll war, dass er für JJ, Michael und Henry da war, war es nicht das, was ich erwartet hatte ... ich bin wirklich verärgert darüber!

Ob dies der einzige Auftritt von Spencer Reid bleiben wird, ist aktuell unklar. Auf eine vollwertige Rückkehr ins BAU-Team sollten Fans allerdings nicht hoffen. Matthew Gray Gubler übernimmt als Nächstes eine Hauptrolle in der Krimiserie Einstein, die kommendes Jahr beim Sender CBS zu sehen sein wird.

Wann startet Criminal Minds: Evolution Staffel 3 in Deutschland?

In Deutschland ist Criminal Minds: Evolution nicht bei Paramount+, sondern bei Disney+ beheimatet. Wann die neuen Folgen hierzulande starten, ist aktuell noch nicht bekannt. Mit Blick auf die Release-Verzögerung der zurückliegenden Season könnte Evolution Staffel 3 aka Criminal Minds Staffel 18 im Oktober 2025 bei Disney+ an den Start gehen.