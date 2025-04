Der größte Zombiefilm seit Jahren: Neuer Trailer für 28 Years Later bringt auch die letzten Überlebenden in Gefahr

Jahrelang haben Fans auf die Fortsetzung zu 28 Days Later gewartet. Jetzt geht der Zombie-Horror endlich mit einem neuen Kinofilm weiter. Der jüngste Trailer dazu sieht richtig stark aus.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würden wir nie wieder in das vor 13 Jahren von 28 Days Later begründete Horror-Universum zurückkehren. Zwar gab es ab und an Hinweise und Gerüchte, dass sich noch ein weiterer Teil der bis dato nur zweiteiligen Zombie-Saga in Planung befindet. Viele Fans hatten jedoch die Hoffnung schon verloren.

Umso größer war die Überraschung, als Sony die Produktion der späten Fortsetzung 28 Years Later ankündigte. Nicht nur kommt der neue Film vom genialen Duo hinter dem Original. Er fungiert zudem als Anstoß einer neuen Trilogie, die uns noch tiefer in die Welt des Rage-Virus entführt. Nun ist der neue Trailer dazu erschienen.

Horror-Fortsetzung: Der neue Trailer zu 28 Years Later sieht aus wie der ultimative Zombie-Albtraum

28 Years Later - Trailer 2 (Deutsch) HD

Auf dem Regiestuhl nimmt Danny Boyle Platz, der bereits den ersten Überlebenskampf in Szene gesetzt hatte. Der zweite Name, der in diesem Kontext nicht vergessen werden darf, ist Drehbuchautor Alex Garland, der auch bei 28 Years Later wieder federführend am Werk war. Cillian Murphy, Hauptdarsteller des Originals, fungiert als ausführender Produzent. Entgegen früherer Berichte gehört er allerdings nicht zum Cast.

In der offiziellen Synopse zum Film heißt es:

Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass das Rage-Virus aus einem biologischen Waffenlabor entkommen ist, und noch immer gilt eine strikt verordnete Quarantäne. Einige Menschen haben Wege gefunden, inmitten der Infizierten zu überleben. Eine solche Gruppe von Überlebenden lebt auf einer kleinen Insel, die durch einen einzigen, stark verteidigten Damm mit dem Festland verbunden ist.

Schon bald bricht jedoch die Hölle los:

Als einer der Bewohner die Insel verlässt, um in das dunkle Innere des Festlandes vorzudringen, entdeckt er Geheimnisse, Wunder und Schrecken, die nicht nur die Infizierten, sondern auch andere Überlebende mutiert haben.

Die neuen Hauptrollen werden von Jodie Comer (The Bikeriders), Aaron Taylor-Johnson (Kraven the Hunter), Jack O'Connell (Back to Black) und dem zuletzt bei den Oscars nominierten Ralph Fiennes (Konklave) gespielt.

Abseits seiner langwierigen Entstehungsgeschichte wartet 28 Years Later mit zwei Besonderheiten auf. Gedreht wurde der Film mit einem iPhone. Darüber hinaus wartet er mit einem Budget von 75 Millionen US-Dollar auf, was für einen Horror-Film alles andere als selbstverständlich ist. Damit ist 28 Years Later der kostspieligste Zombie-Blockbuster, der seit dem 2013 erschienenen World War Z ins Kino kommt.

Wann startet 28 Years Later im Kino?

Sony hat 28 Years Later als großen Sommer-Blockbuster positioniert. Am 20. Juni 2025 erfahren wir, wie die Geschichte in der postapokalyptischen Welt weitergeht. Und die beste Nachricht ist: Auf die nächste Fortsetzung müssen wir gar nicht lange warten. 28 Years Later: The Bone Temple folgt bereits im Januar 2026. Darüber hinaus ist ein weiterer Film geplant, der die neue Trilogie zum Abschluss bringen soll.