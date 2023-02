Der große Abschied in Star Trek Picard Staffel 3 ist ein Muss für Sci-Fi-Fans: Mit diesen Infos kannst du 2 Staffeln einfach überspringen

Star Trek: Picard bringt in Staffel 3 endlich die Enterpirse-Crew aus The Next Generation zurück. Aber muss man für die Sci-Fi-Reunion die ersten 2 Staffeln gesehen haben?

Es ist kompliziert, sich auf die 3. Staffel Star Trek: Picard zu freuen. 21 Jahre nach Nemesis wird darin die gesamte Hauptbesatzung der Enterprise aus Star Trek: The Next Generation endlich wieder gemeinsam vor der Kamera stehen und sich verabschieden. Es ist ein nostalgisches Ereignis, dass eigentlich kein Trekkie verpassen sollte.

Leider aber haben die ersten beiden Staffeln Picard viele Fans enttäuscht und teilweise sogar vergrault. Insbesondere Staffel 2 verlor nach einem starken Sci-Fi-Auftakt sämtlichen narrativen Vorwärtsdrang und ließ ein Weltraum-Abenteuer vermissen. Für Trekkies führt aber an der großen TNG-Reunion kaum ein Weg vorbei – denn sie ist überraschend gelungen.

Daher stellt sich die berechtigte Frage: Muss ich wirklich die ersten 2 Staffeln von Picard gesehen haben, um den großen The Next Generation-Abschied verstehen zu können?

Star Trek-Ereignis bei Amazon: Für Picard Staffel 3 braucht ihr (fast) kein Vorwissen

Die 3. Staffel von Star Trek: Picard ist die beste. Wie schon The Next Generation brauchte auch dieser Sci-Fi-Ableger einige Zeit, um wirklich zu sich – oder in diesem Fall zum richtigen Showrunner – zu finden. Anstatt wie in Staffel 2 größtenteils auf der Erde zu verweilen, verlegen die neuen Folgen die Handlung wieder nahezu komplett in den Weltraum.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Star Trek: Picard Staffel 3:

Star Trek: Picard - S03 Trailer (Deutsch) HD

Die finale Staffel begeistert als spannender, emotional komplexer und düsterer Verschwörungs-Thriller zwischen Raumstationen und Raumschiffen. Admiral Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) wird dabei nach und nach mit weiteren TNG-Legenden, wie Will Riker, Beverly Crusher, Geordi La Forge und Worf wiedervereint.

Das Beste daran: Ihr müsst die ersten beiden Staffeln nicht gesehen haben, um euch an diesem Sci-Fi-Highlight erfreuen zu können. Staffel 3 ist im Prinzip ein Reboot, das sich weniger wie eine neue Season Star Trek: Picard und mehr wie ein weiterer (über 10 Folgen erstreckender) Star Trek-Kinofilm mit TNG-Crew anfühlt.

Von den für diese Serie neu erschaffenen Hauptfiguren wurden (bis auf eine) alle ausrangiert. Weder die Romulaner-Verschwörung um künstliche Lebensformen aus Staffel 1 noch Picards Zeitreise oder die Borg-Evolution aus Staffel 2 spielen hier eine Rolle. Ihr könnt euch also voll und ganz auf das intensive Abschieds-Abenteuer des TNG-Ensembles freuen, ohne auch nur eine vorangegangene Folge gesehen zu haben.

Gänzlich ohne Vorwissen geht es aber dann doch nicht.

Das Wichtigste zusammengefasst: Das müsst ihr vor Star Trek: Picard Staffel 3 wissen

Picard ist fast schon eine Anthologie-Serie, die in jeder Staffel ein für sich stehendes Abenteuer erzählt. So habt ihr zum Beispiel für Staffel 3 nichts Wichtiges verpasst, wenn ihr die 2. Staffel nicht gesehen habt. Einige Charakter-Entwicklungen und Informationen aus der Auftakt-Season von Picard sind für das Verständnis dennoch von Vorteil.

Paramount+ Diese Personen solltet ihr schon kennen

Ihr möchtet euch ohne Picard-Vorwissen in die 3. Staffel stürzen oder braucht eine kleine Auffrischung? Dann haben wir euch hier die essenziellen Infos aus Star Trek: Picard, die ihr vor der Rückkehr bei Amazon Prime Video und Paramount+ wissen solltet, zusammengefasst:

Wir befinden uns mittlerweile im 25. Jahrhundert .

. Seit den Ereignissen aus Star Trek: Nemesis sind ca. 22 Jahre vergangen.

vergangen. Picard starb an den Folgen seiner Hirnerkrankung, dem irumodischen Syndrom.

an den Folgen seiner Hirnerkrankung, dem irumodischen Syndrom. Picard wurde wiederbelebt und sein Bewusstsein ist einen synthetischen Körper transferiert.

und sein Bewusstsein ist einen synthetischen Körper transferiert. Data ist gestorben . Und das schon zum 2. Mal.

. Und das schon zum 2. Mal. Will Riker und Deanna Troi hatten einen Sohn namens Thaddeus, der allerdings verstarb.

hatten einen Sohn namens Thaddeus, der allerdings verstarb. Seven of Nine wurde nach ihren Voyager-Abenteuern nicht Teil der Sternenflotte, sondern schloss sich den Fenris-Rangern, einer Art galaktischer Friedenstrupp, an. Im Finale der 2. Staffel wird sie dank Picards Einfluss in die Sternenflotte aufgenommen.

wurde nach ihren Voyager-Abenteuern nicht Teil der Sternenflotte, sondern schloss sich den Fenris-Rangern, einer Art galaktischer Friedenstrupp, an. Im Finale der 2. Staffel wird sie dank Picards Einfluss in die Sternenflotte aufgenommen. Raffaela "Raffi" Musiker ist eine neue Figur aus Star Trek: Picard. Sie diente früher unter Picard und hilft dem Admiral nun bei seinen Missionen. Ihre Drogenvergangenheit und das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Familie machen ihr immer wieder zu schaffen.

ist eine neue Figur aus Star Trek: Picard. Sie diente früher unter Picard und hilft dem Admiral nun bei seinen Missionen. Ihre Drogenvergangenheit und das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Familie machen ihr immer wieder zu schaffen. Raffi und Seven of Nine waren in einer romantischen und komplizierten Beziehung.

Mit diesen Informations-Häppchen solltet ihr bestens auf die 3. Staffel von Picard vorbereitet sein. Die ersten 20 Folgen der Serie spielen kaum eine Rolle. Was ihr aber unbedingt für das Verständnis gesehen haben solltet, sind die Serien The Next Generation, Voyager, Deep Space Nine sowie der Film Star Trek: Nemesis.

