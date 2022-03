Atemloses Sci-Fi-Abenteuer bei Amazon Prime: Star Trek Picard erfindet sich in Staffel 2 komplett neu

Star Trek: Picard korrigiert in Staffel 2 einige Fehler. Freut euch auf ein aufregendes Science-Fiction-Abenteuer mit Warp-Geschwindigkeit auf Amazon Prime Video.

Energie! … ist etwas, das der ersten Staffel von Star Trek: Picard fehlte, welche zudem auch noch mit einem kontroversen Twist endete. Nun bildet Staffel 2 die überraschende Antithese zur gemächlichen Verschwörung um Romulaner und Androiden. Picard wirkt wie eine ganz neue Serie.

Die Science-Fiction-Serie Star Trek: Picard startet heute bei Amazon Prime Video mit 10 neuen Folgen im Wochentakt. In den ersten 3 Folgen der 2. Staffel erwarten uns drei unterschiedliche Sci-Fi-Blockbuster, die Star Trek-Herzen höher schlagen lassen.

Star Trek: Picard bringt in Staffel 2 das Star Trek-Gefühl zurück

Die 2. Staffel von Star Trek Picard beginnt mit einem Knall. Menschen in Sternenflotten-Uniformen rennen panisch auf einem Raumschiff umher. Und mitten im Chaos befindet sich Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), der die Selbstzerstörung des Schiffes aktiviert. Ehe wir wissen, was da gerade passiert, springt die Auftaktfolge zwei Tage zurück. Gleich zu Beginn wird klar: Staffel 2 macht einiges anders.

Schaut hier den Trailer zu Star Trek Picard Staffel 2:

Star Trek Picard - S02 Trailer (Deutsch) HD

Ein Kritikpunkt an der ersten Staffel der Picard-Rückkehr war das Fehlen des typischen Star Trek-Ambientes. Und davon bekommen wir nun mehr als genug. Nach einem kurzen Abstecher auf das Weingut Château Picard (in 2 Minuten sehen wir mehr Zukunfts-Weinanbau als in der gesamten 1. Staffel) geht es zurück in die heiligen Hallen der Sternenflotte.

Picard und seine Mitstreitenden sind keine Außenseiter des Systems mehr, sondern endlich wieder Teil des Sternenflotten-Geschehens. Picard ist Kanzler der Akademie, Rios (Santiago Cabrera) wieder Captain eines "richtigen" Schiffes und selbst Raffi (Michelle Hurd) hat wieder den Dienst angetreten, während Elnor (Evan Evagora) als erster romulanischer Kadett auf ein Raumschiff geschickt wird.

So viel Optimismus, Idealismus und Sternenflotten-Etikette gab es in Star Trek Picard bisher nicht zu sehen. Schließlich darf Jean-Luc sogar das tun, was er am besten kann. Als eine mysteriöse Anomalie und schließlich eine neuartige Borg-Art auftaucht, die überraschenderweise in die Föderation aufgenommen werden will, wird die diplomatische Expertise des Admirals gefordert. Aber leider mit schrecklichen Konsequenzen.

Star Trek: Picard erreicht in Staffel 2 Warp-Geschwindigkeit

Picard Staffel 2 vergeudet keine Zeit. Während die erste Folge die Fans mit jeder Menge Star Trek-Nostalgie, einem nachdenklichen Picard, schicken Uniformen sowie einem emotionalen Wiedersehen mit der El-Aurianerin Guinan (Whoopi Goldberg) begeistert, wechselt die neue Season fortan von Folge zu Folge das Genre.

© Paramount+ / Amazon Star Trek: Picard Staffel 2

In Folge 2 finden sich Picard und Co. in einer durch Q (John de Lancie) veränderten Realität wieder, die Erinnerungen an das Spiegeluniversum weckt und die Frage stellt: Was wäre wenn die Föderation ihre Werte durch Totalitarismus und Faschismus ausgetauscht hätte? Oder anders gesagt: Wie sähe eine Welt aus, in der Jean-Luc Picard lieber Kaffee trinkt.

Während auch Staffel 2 wieder auf das bekannte Ensemble rund um Picard setzt, bleibt Patrick Stewart aber das schauspielerische Highlight. In der dunklen Welt der Konföderation (!) entfesselt er eine ungewohnt strenge und finstere Seite Picards, die fasziniert und begeistert.

Viel Zeit zum Bestaunen dieser alternativen Star Trek-Welt bleibt aber nicht. Denn nach einem fiebrigen Heist (Wir rauben eine Borg-Königin!) wechselt Staffel 2 mit der nächsten Folge erneut das Setting und die Gangart. Nun wird Star Trek Picard zum Zeitreise-Abenteuer mit Anleihen an Star Trek VIII - Der erste Kontakt und Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart. Es geht zurück ins Jahr 2024 – viele Jahre vor dem ersten Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen.

Ein aufregendes Sci-Fi-Abenteuer mit Q, Zeitreisen und den Borg

Was Picards Crew im Jahr 2024 zu finden versucht, soll an dieser Stelle nicht gespoilert werden. Aber: Trekkies werden wissen, dass dieses Jahr kein unbedeutendes im Stark Trek-Kanon ist und bereits in der Serie Deep Space Nine eine Rolle spielte.

© Paramount+ / Amazon Star Trek: Picard Staffel 2

Welches Ereignis in der Vergangenheit den Lauf der Menschheitsgeschichte zum Besseren oder Schlechteren verändert und was das alles mit Q zu tun hat, ist das treibende Mysterium im Zentrum der 2. Staffel.

Die große Rückkehr des ikonischen Überwesens (es gibt auch eine witzige Erklärung, warum Q älter aussieht) verfehlt zwar nicht ihre nostalgische Wirkung, ist aber einfach viel zu kurz. Da geht noch mehr.

Wesentlich mehr Screentime erhält hingegen die Borg-Königin (erstmals von Annie Wersching gespielt), die wir in einer ungewöhnlichen Situation wiederfinden. Ihre bedrohliche Präsenz und die Frage, ob wir dem gefährlichsten Wesen der Galaxie überhaupt trauen können, sorgt für einige spannende Konfrontationen (und Gedankenduelle).

Sci-Fi bei Amazon Prime Video: Picard Staffel 2 macht vieles besser

Staffel 2 bügelt durch eine Kurskorrektur viele Fehler von Staffel 1 aus. Was einige frustrierte Fans freuen wird: Dass Picard eigtl. jetzt ein Android ist, wird zum Beispiel einfach gekonnt ignoriert. Im Vergleich mit der ersten Staffel weisen die neuen Folgen von Star Trek: Picard nicht nur ein höheres Tempo (selbst die Intromusik wurde aufgepeppt), sondern auch einen viel stärkeren Fokus auf.

© Paramount+ / Amazon Star Trek: Picard Staffel 2

Staffel 1 verirrte sich in zahlreichen unterschiedlichen Erzählsträngen und verlor dabei oft den dramaturgischen Antrieb. Hier gibt sich Staffel 2 wesentlich geradliniger und flotter. Der Plot wird ständig voran gepeitscht und besitzt eine Dringlichkeit, die mehr Spaß verspricht.

Die neuen Folgen liefern spannende Einblicke in den Charakter Picard und warum es ihn immer zu den Sternen zog, während aus bekannten Star Trek-Szenarien ein aufregendes neues Science-Fiction-Abenteuer mit starkem Fokus auf die Charaktere erschaffen wird.

Noch lässt sich nicht vorhersehen, ob die 2. Staffel von Star Trek: Picard nach dem starken Auftakt das hohe Level halten kann. In den weiteren Folgen darf die neue Staffel nicht in alte Muster verfallen. Admiral Picard, bitte behalten Sie diesen Kurs bei.

Die 2. Staffel von Star Trek: Picard umfasst 10 Folgen, die seit dem 4. März 2022 immer freitags bei Amazon Prime Video ausgestrahlt werden. Als Grundlage für diesen Text dienten die ersten drei Episoden.

Was sind eure Erwartungen an die neue Staffel von Star Trek: Picard?