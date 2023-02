Star Trek Picard vereint Sci-Fi-Legenden nach 21 Jahren: 7 Original-Stars kehren zurück, aber 5 definitiv nicht

Star Trek: Picard versammelt in Staffel 3 die ikonische Enterprise-Crew aus The Next Generation. Wer kehrt zurück und werd ist defintiv nicht dabei? Hier gibt's die Übersicht.

Die 3. und finale Staffel von Star Trek: Picard wird das Science-Fiction-Ereignis des Jahres. Denn erstmals seit Star Trek - Nemesis vor 21 Jahren wird die Hauptbesetzung des Serien-Meilensteins The Next Generation wieder zu einem gemeinsamen Abenteuer aufbrechen.

Bereits ab dem 17. Februar werden die 10 abschließenden Picard-Folgen wöchentlich bei Amazon Prime Video und Paramount+ veröffentlicht. Trekkies können sich dabei auf ein Wiedersehen mit vielen aus dem Star Trek-Kosmos bekannten Figuren und jede Menge Überraschungen freuen. Neben 7 bestätigten Rückkehrer:innen, ist aber bereits bekannt, dass 5 Star Trek-Legenden definitiv nicht dabei sein werden.

Mindestens 7 TNG-Stars kehren in Star Trek: Picard Staffel 3 zurück

CBS Die Enterprise-Crew aus The Next Generation

In Staffel 3 erfährt Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), dass sich in den Weiten des Weltraums ein Mitglied seiner früheren Enterprise-Crew in Lebensgefahr befindet. Daraufhin startet der Sternenflotten-Admiral eine Rettungsmission, die ihn nicht nur auf einen neuen perfiden Gegenspieler, sondern auch auf einige alte Bekannte treffen lässt:

Darüber hinaus werden aus den vergangenen 2 Staffeln auch Raffi Musiker (Michelle Hurd), Seven of Nine (Jeri Ryan) sowie Laris (Orla Brady) zu sehen sein.

Dies werden nicht die einzigen Rückkehrenden aus dem Star Trek-Universum sein, wie Showrunner Terry Matalas im Podcast Inglorious Treksperts (via TrekCore ) verrät:

Es gibt einige Leute, die in dieser Staffel aus Star Trek zurückkommen, die nicht nur aus Next Gen stammen. Es gibt eine Figur aus Next Gen, bei der ich mir dachte: 'Ich will wirklich, dass diese Figur zurückkommt.' Und als sie es tat, war das seltsamerweise aufregender als alles andere.

Natürlich gibt es Dutzende potenzielle Kandidat:innen aus den Serien The Next Generation, Star Trek: Raumschiff Voyager und Star Trek: Deep Space Nine, die Fans gerne wiedersehen würden. Fünf Namen können wir aber schon mal von der Liste streichen.

Star Trek: Picard: 4 TNG-Stars und ein Captain kehren definitiv nicht für das Finale zurück

CBS Diese TNG-Charaktere sind nicht dabei

"Wir werden Tasha Yar sehen, aber ich sage nicht, wie." Mit diesen Worten sorgte Denise Crosby im Sommer 2022 bei einer Star Trek-Convention für reichlich Verwirrung. Ihre Figur Tasha Yar starb bereits in der 1. Staffel von The Next Generation, kehrte aber dank einiger Sci-Fi-Kniffe mehrfach zurück. Crosby spielte ebenfalls Tashas Tochter Sela. Im SFX Magazin (via CBR ) schafft Terry Matalas jedoch Klarheit: "Es gibt definitiv eine Anspielung auf Tasha Yar. Aber es geht nicht darüber hinaus". Mehr als ein Foto oder eine Archivaufnahme wird es also nicht sein.

Ebenso wurde bereits eine Rückkehr der Darstellenden Colm Meaney und Diana Muldaur ausgeschlossen. Meaney verkörperte in The Next Generation und Deep Space Nine den Charakter Miles O'Brien. Muldaur war lediglich in der 2. Staffel von TNG als Schiffsärztin Katherine Pulaski als Vertretung für Beverly Crusher zu sehen.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Star Trek: Picard Staffel 3:

Star Trek: Picard - S03 Trailer (Deutsch) HD

Wil Wheaton wird in der 3. Staffel nicht als Wesley Crusher zurückkehren. Und das, obwohl dessen Mutter Beverly eine tragende Rolle in den neuen Episoden spielt. Ganz überraschend kommt das für Fans nicht, denn der Crusher-Spross hatte bereits eine Rückkehr in Staffel 2 in Form eines kleinen Cameos.

Eine weitere Absage erteilte der Picard-Showrunner einer Rückkehr der aus Voyager bekannten Captain Janeway (Kate Mulgrew), die derzeit in der Animationsserie Star Trek: Prodigy auftritt. Auf Twitter zerschmetterte Matalas nun alle Hoffnungen auf ein Wiedersehen zwischen Janeway und Seven of Nine.

Fans von Star Trek: Picard müssen sich darauf einstellen, dass einige der für die Serie erschaffenen Charaktere aus den ersten beiden Staffeln ebenfalls mit Abwesenheit glänzen. So wurde bereits bestätigt, dass Isa Briones (Soji/Kore), Alison Pill (Dr. Jurati), Santiago Cabrera (Chris Rios) und Evan Evagora (Elnor) im Serienfinale nicht mehr dabei sind.

