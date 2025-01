Vor drei Monaten startete er im Kino. Jetzt könnt ihr den umstrittensten Sci-Fi-Film 2024 in den eigenen vier Wänden genießen. Inszeniert wurde er von einem der größten Regisseure aller Zeiten.

Wie konnte das passieren? Letztes Jahr meldete sich Meisterregisseur Francis Ford Coppola mit einem neuen Film auf der großen Leinwand zurück: Megalopolis. Das zweieinhalbstündige Sci-Fi-Epos stieß einigen Filmfans gewaltig vor den Kopf. Denn ein neuer Der Pate oder Apocalypse Now ist es nicht geworden.

Stattdessen reiht sich Megalopolis in Coppolas eigenwillige Schaffensphase ein, die uns in der Vergangenheit Werke wie Jugend ohne Jugend, Twixt und Tetro beschert hat. Kein Wunder, dass Megalopolis extrem gespalten aufgenommen wurde. Die Kritiken reichen von missverstandenem Meisterwerk bis peinlichem Totalausfall.

Jetzt im Stream bei Amazon Prime Video: Francis Ford Coppolas Sci-Fi-Epos Megalopolis im Heimkino

Wenn ihr Megalopolis im Kino verpasst habt oder nochmal einen prüfenden Blick auf den im goldenen Licht strahlenden Sci-Fi-Film werfen wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Seit wenigen Tagen ist Coppolas 120 Millionen US-Dollar teures Passionsprojekt u.a. bei Amazon Prime Video im Stream verfügbar.

Die Geschichte von Megalopolis entführt in eine alternative Version unserer Welt, in der eine Stadt existiert, die New York verdächtig ähnlich sieht. Hierbei handelt es sich um New Rome, eine Metropole am Abgrund. Der idealistische Architekt Cesar Catilina (Adam Driver) verfolgt eine wagemutige Zukunftsvision, gerät aber mit dem konservativen Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) aneinander.

Hier könnt ihr den Trailer zu Megalopolis schauen:

Während sich die beiden Männern in unerbittlichen Machtspielen duellieren, verkompliziert sich die Lage, als Cesar die Tochter des Bürgermeisters kennenlernt und sich in sie verliebt. Kann Julia Cicero (Nathalie Emmanuel) Versöhnung bringen oder eskaliert die Situation endgültig? Die Zukunft von New Rome steht auf dem Spiel.

Einen künstlerisch so ungefilterten Sci-Fi-Blockbuster wie Megalopolis bekommt man selten zu Gesicht

Megalopolis ist eine griechische Tragödie, eine große Liebesgeschichte und der Versuch einer filmischen Utopie, die mit sich selbst hadert und trotzdem zu keiner Sekunde daran denkt, mit dem Träumen aufzuhören. Coppola, der den Film trotz seines beachtlichen Budgets komplett aus eigener Tasche finanzierte, erweist sich mit Megalopolis selbst als ein Idealist des Kinos und lebt seine Vision davon hemmungslos aus.

Allein dafür lohnt es sich, einen Blick in den Film zu werfen. Viel zu selten passiert es, dass ein Regisseur bei einem Projekt dieser Größenordnung über dermaßen viele Freiheiten verfügt. Megalopolis ist pure Kompromisslosigkeit. 100 Prozent ungefiltert Coppola. Auf so einen Film kann man vermutlich gar nicht vorbereitet sein. Aber warum sollte man auch, wenn man sich einfach davon überwältigen lassen kann?

