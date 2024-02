"Der letzte für mich": Sci-Fi-Meister Denis Villeneuve verrät, wann er den Dune-Schlussstrich zieht

Bald startet die heiß erwartete Dune-Fortsetzung im Kino. Regisseur Denis Villeneuve hat jetzt erklärt, wann die Science-Fiction-Reihe für ihn vollendet ist.

Nach einer Verschiebung müssen Sci-Fi-Fans nur noch wenige Wochen warten, bis Dune: Part Two endlich ins Kino kommt. Danach soll noch nicht Schluss sein, denn Regisseur Denis Villeneuve hat einen weiteren Teil im Sinn. Jetzt hat er in einem aktuellen Interview erklärt, wann für ihn der logische Dune-Endpunkt erreicht ist.

Sci-Fi-Trilogie geplant: Nach Dune 3 soll Schluss sein

Im neuen Interview mit dem Time Magazine bestätigt Villeneuve knapp, dass er nach Dune 2 nur noch einen Teil drehen will:

Dune Messiah sollte der letzte Dune-Film für mich sein.

Schon länger sprach der Regisseur darüber, dass er seine Dune-Adaption als Trilogie betrachtet. Das Finale soll dann auf dem Roman Dune Messiah basieren, der hierzulande als Der Herr des Wüstenplaneten * veröffentlicht wurde. Ein dritter Film hat vom Studio allerdings noch kein grünes Licht bekommen. Legendary wird erstmal den Erfolg von Teil 2 abwarten.

Schaut hier noch einen Dune 2-Trailer:

Wann startet Dune 2 im Kino?

Die Fortsetzung läuft ab dem 29. Februar 2024 auf der großen Leinwand. In Dune 2 hat sich Paul (Timothée Chalamet) nach dem Fall von Haus Atreides in die Wüste begeben, wo er sich den heimischen Fremen anschließt. Um gegen die Bedrohung in Form von Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) zu bestehen, muss der junge Auserwählte noch stärker zu seiner Erlöser-Rolle finden, was zu einer finsteren, alles entscheidenden Schlacht führt.

Vor dem Dune 2-Kinostart könnt ihr den ersten Teil gerade zum Beispiel im Netflix-Abo streamen.

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.

