Gewaltige Enttäuschung für Sci-Fi-Fans: Dune 2 wurde verschoben und für Marvel könnte das ein Gewinn sein

Das Science-Fiction-Epos Dune 2 sollte eigentlich dieses Jahr ins Kino kommen. Doch das Studio hat den Film verschoben.

Die Dreharbeiten sind beendet, Dune: Part Two steht eigentlich nichts mehr im Wege – außer die größte Hollywood-Krise seit Jahren. Deswegen wird der Science-Fiction-Blockbuster nach dem Roman von Frank Herbert um mehrere Monate verschoben. Dieses Jahr müssen wir ohne Dune auskommen.



Das ist der neue Kinostart von Dune 2

Das Science-Fiction-Abenteuer mit Timothée Chalamet und Zendaya sollte ursprünglich am 2. November dieses Jahres in Deutschland starten. Das Studio Warner Bros. hat den Film nun in den März verschoben. In den USA startet Dune 2 am 15. März 2024, wie die Variety meldet. Für Deutschland wäre der 14. März denkbar.

Darum wird der Science-Fiction-Film verschoben

Durch die Verschiebung will das Studio verhindern, dass der Millionen Dollar teure Blockbuster ohne die Bewerbung durch die Stars ins Kino kommt. Hintergrund sind die laufenden Streiks der US-amerikanischen Gewerkschaften der Schauspielenden und Drehbuchautor:innen, die sich unter anderem für die gerechtere Bezahlung von Geringverdienenden einsetzen.

Die Produktion von Dune 2 ist von der Arbeitsniederlegung nicht direkt betroffen, da sowohl Drehbuch als auch Dreharbeiten abgeschlossen wurden. Schauspielende können den Film jedoch nicht bewerben, solang ihre Gewerkschaft zum Streik aufgerufen hat. Das bedeutet, Stars wie Zendaya sind Auftritte auf dem roten Teppich, Interviews, Besuche bei Talkshows und ähnliches untersagt.

Warum das MCU von der Dune 2-Verschiebung profitieren könnte

Science-Fiction-Fans müssen sich länger auf ein Wiedersehen mit Paul Atreides (Timothée Chalamet), den Sandwürmern von Arrakis und einer Bekanntmachung mit dem glatzköpfigen Austin Butler gedulden.

Für andere Blockbuster könnte das gerade recht kommen. Denn mit dem Abgang von Dune 2 werden IMAX-Leinwände frei. Der Marvel Cinematic Universe-Blockbuster The Marvels könnte sich die Säle schnappen und durch das Format mit höheren Eintrittspreisen sein Einspielergebnis aufstocken, wie bereits spekuliert wird. The Marvels startet nämlich am 8. November 2023 in den deutschen Kinos.

