Der Matrix 4-Trailer ist zwar immer noch nicht da, dafür gibt's einen überraschenden Neuzugang beim Keanu Reeves-Spektakel

Vom Trailer zu Matrix 4 mit Keanu Reeves ist weit und breit keine Spur zu entdecken. Dafür ist seit dem Wochenende ein neues Mitglied im Cast der Sci-Fi-Fortsetzung bekannt.

Ende des Jahres startet Matrix 4 in den Kinos. Auf den ersten Trailer zur Science-Fiction-Fortsetzung warten wir bisher vergeblich. Es gibt noch nicht einmal ein offizielles Bild mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss, die als Neo und Trinity in die virtuelle Welt zurückkehren und sich erneut im Kampf gegen die Maschinen stellen.

Dafür erreichte uns am Wochenende eine tolle Casting-Neuigkeit. Als wäre das Ensemble von Matrix 4 nicht schon beeindruckend genug, hat sich heimlich, still und leise Christina Ricci in den Kreis der Schauspieler:innen geschlichen. Collider hat die Info in einer geupdateten Pressemappe von Warner Bros. entdeckt.

Matrix 4: Christina Ricci verstärkt den Cast um Keanu Reeves

Wie viele andere Mitglieder des Matrix 4-Casts verfügt auch Ricci über eine besondere Verbindung zu Regisseurin Lana Wachowski. Bereits zuvor haben die beiden zusammengearbeitet. In der knallbunten Speed Racer-Verfilmung aus dem Jahr 2008 war Ricci als Trixi zu sehen. Ihre letzte große Rolle spielte sie in der Amazon Serie Z: The Beginning of Everything.

© Warner Bros. Christina Ricci als Trixie in Speed Racer

Es ist durchaus überraschend, dass ein so großer Name wie dieser nicht schon zuvor durchgesickert ist. Das Casting von Matrix 4 sorgte in den vergangenen Monaten regelmäßig für Schlagzeilen. Nun stellt sich die Frage: War Ricci schon immer ein Teil der Produktion oder ist sie kurzfristig zu dem Projekt dazugestoßen?

Viel Geheimniskrämerei um Matrix 4 mit Keanu Reeves

Abseits der Nennung ihres Namens in der Pressemappe hat sich Warner Bros. nicht öffentlich zu Riccis Casting in Matrix 4 geäußert. Ebenfalls unbekannt ist, welche Rolle sie in dem Film einnehmen wird. Trotz vereinzelter Leaks und Spekulationen gibt es bisher keine konkreten Details zur Handlung von Matrix 4.

Langsam, aber sicher wird es höchste Zeit, dass die Marketing-Kampagne anläuft. Der Film gehört zu den größten Blockbustern des Jahres und soll bereits in einem halben Jahr in die Kinos kommen. Wie eingangs erwähnt fehlt jedoch jegliches Promo-Material. Sogar der Titel ist ein Geheimnis. Ein inzwischen gelöschter Instagram-Post legte Anfang des Jahres zumindest nahe, dass die Fortsetzung The Matrix Resurrections heißen könnte.

Matrix 4 startet am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

Mehr im Podcast: Wie gut sind die Matrix-Filme gealtert?

Bevor Matrix 4 in die Kinos kommt, haben wir uns die ersten drei Teile noch einmal angeschaut und darüber im Moviepilot-Podcast Streamgestöber gesprochen.

Wir reden natürlich über Keanu Reeves, vergleichen Trinity und Neo mit Sam und Frodo und prüfen, in welchen Bereichen die Filme gut gealtert sind (fast alle) und in welchen nicht (CGI-Neo).

